В Киеве начались съемки украинско-латвийского детектива "Маркус"

Это захватывающий 8-серийный сериал

"Маркус" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеканал "Украина" совместно с латвийской медиакомпанией Helio Media работает над новым международным детективом. Первые съемочные дни творческая группа провела в Латвии, где был отснят ряд сцен 8-серийной картины "Маркус". Сейчас съемочный процесс переместился в Украину, куда приехали латвийские актеры.

Смотрите видео, как телеканал Украина с программой "Сегодня" устроили грандиозный праздник "ВишиванкаДей":

В основе сюжета – история обычной учительницы Полины Клочко, жизнь которой кардинально изменил трагический случай, – когда из детского сада был похищен её сын Марк.

Спустя несколько лет в рубрике международных новостей в репортаже об инциденте в Рижском торговом центре Полина узнает своего сына. Женщина обращается в полицию с просьбой возобновить дело о потере мальчика, но для этого у неё недостаточно оснований. Полина решает действовать своими силами, в результате чего судьба связывает её с майором в отставке и по совместительству отцом одной из её учениц – Денисом Денисовым. Помогая Полине в расследовании, бывший силовик замечает слишком много удивительных совпадений в подобных "делах" за последние 5 лет.

"Маркус" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Автор идеи Игорь Волков рассказал, как смог подобрать тему, которая не оставила равнодушным никого.

"Мы раскрываем тему киднеппинга и усыновления. Получилось так, что я косвенно был знаком с тонкостями усыновления детей иностранцами. Знал точно, что для иностранцев эта процедура не бесплатная. Поэтому эти две темы сплелись и будут интересными для украинской аудитории", – поделился Игорь Волков.

К кастингу творческая группа тоже подошла с большой ответственностью – часть актеров рассматривали в Латвии. Так зритель сможет познакомиться ближе с работой иностранных актеров. Например, главную роль, мальчика Маркуса сыграет латыш Александр Нейкенс.

"Я никогда не был в Украине, но мне очень интересна эта страна! Также я рад работать над этой картиной! Кастинг проходил вместе со всеми ребятами, там было задание – выучить текст и озвучить на двух языках, и это было очень интересно. Хорошо, что все получилось!" – рассказал Александр Нейкенс.

"Маркус" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Украинскую маму мальчика сыграет известная актриса Евгения Розанова.

"Моя героиня слишком лирическая для тех событий, которые с ней происходили. Потому что такое событие как потеря ребенка – самое страшное, что может произойти в жизни, и после этого люди радикально меняются. В фильме также будет любовная линия, но она, как у Малдера и Скалли из "Секретных материалов", – поделилась Евгения Розанова.

А вот главная мужская роль досталась Кириллу Рубцову. Актер признался, что нашел в своем персонаже много параллелей со своей жизнью, да и сюжет для себя выделил, как далеко не банальный.

"Мы не делаем его суперменом, у которого все прекрасно и все получается с первого раза, нет – наоборот. Он обычный человек, который много пережил, у него было много потерь, неудач. Но для меня главное, что он человек, отказавшийся от своей семьи в молодости и пришедший к тому, что это необходимо. А больше всего меня зацепило то, что в этом сериале несколько линий, и все они очень весомые – у каждого есть большое высказывание", – рассказал Кирилл Рубцов.

Также в сериале режиссера Антона Азарова сыграют Рихард Лэперс, Лилия Ребрик, Агнесе Цируле, Ксения Мишина, Михаил Кукуюк. Продюсеры фильма – Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Игорь Волков, Сергей Баранов, Инга Алика-Строда, Каспарс Озолиньш. Сценаристы – Лера Колегаева, Владимир Скиба. Съёмки картины пройдут в Латвии, в Киеве и Киевской области. Производством сериала занимается продакшн "АРТ ТЕРРИТОРИЯ".

Напомним, в Киеве начались съемки сериала "Выходите без звонка 2". Производством картины по заказу телеканала "Украина" занимается кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram