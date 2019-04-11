В Киеве покажут тысячу ретроавтомобилей среди сотен самолетов

9-12 мая пройдет самый большой технический юбилейный фестиваль Украины – OldCarLand

10-й юбилейный фестиваль ретроавтомобилей Old Car Land Фото: пресс-служба

В Музее авиации в Киеве 9-12 мая состоится 10-й юбилейный фестиваль ретроавто OldCarLand, который также состоялся и осенью 2018 года. Более тысячи эксклюзивных ретроавто разместятся среди сотен самолетов и удивят посетителей своей красотой.

Old Car Land Фото: пресс-служба

На фестивале будут представлены экспонаты из Украины и других стран – от велосипедов и легковых авто до тяжелой военной и железнодорожной техники. Старейшим автомобилям-участникам – более 100 лет и многие из них сохранены в единственном экземпляре. Не обойдется и без ралли на старинных автомобилях и конкурса элеганции – когда владельцы машин переодеваются в одежду эпохи выпуска авто.

На этот раз фестиваль празднует круглую дату – он состоится в десятый раз. По этому поводу на OldCarLand подготовили специальную экспозицию из девяти машин, которые получили Гран-при в предыдущие годы. Среди них: первая массовая модель в мире Ford T 1909 года, Buick Town Car 1924 года, ЗиС-110 1946 года, Mercedes-Benz 190 SL 1958 и другие.

Old Car Land Фото: пресс-служба

Также на фестивале покажут немало моделей 60-80-х годов производства, которые ранее не были на подобных мероприятиях. Это – Opel, Alfa Romeo, Ford и другие. Кроме этого, привезут автомобили, которые невозможно встретить на улицах – Oldsmobile, Buick, Chevrolet, Cadillac, Maserati, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, представительские ЗИЛ и ГАЗ.

Традиционно на OldCarLand состоится шоу дрифта на автомобилях, будут работать ресторанные зоны. Кроме этого, будет множество развлекательных детских зон: будет работать зал игровых автоматов 80-х годов, будут проходить соревнования на педальных машинках.

Что нового на фестивале?

Однодневная выставка военной техники ко Дню памяти

В первый день фестиваля, 9 мая, будет действовать выставка военной техники времен Второй мировой войны. Здесь можно будет встретить легендарный советский танк Т-34, грузовики ЗиС-5, ГАЗ-АА, ГАЗ 67 Б, американские Dodge 3/4, Studebaker, Willys MВ, немецкие модели Opel Blitz, BMW R12.

Зона брендов-юбиляров

В этом году юбилей празднует не только OldCarLand. Opel отмечает 120-летие, а Bentley и Citroen – 100-летие. Бренды-юбиляры покажут собственные самые знаковые модели, а также те, которые дали технологический толчок для отрасли автопроизводства в целом.

Специальная выставка автобусов

"Улица Ниццы" – новая креативная локация OldCarLand. Здесь представят экспозицию иностранных автобусов – Saviem, MAN, Ikarus, Mercedes-Benz, Bluebird, самые старые и самые новые ЛАЗы, старинные ЗИСы, массовый ПАЗ.

Экспозиция редких велосипедов

В самом большом вертолете в мире Ми-26 разместится экспозиция ретропедальних. Здесь воочию можно будет увидеть, что фраза "Не выдумывай велосипед" не имеет ничего общего с реальностью. Ведь трансформации, которые за последние 100 лет приобрела рама, вес и механизмы велосипедов действительно впечатляют!

Возможность приобрести ретроавто

Радостная новость для коллекционеров – на фестивале можно будет не только смотреть на авто, но и приобрести себе наиболее понравившуюся модель! На локации "АвтоМотоПродаж" будут продавать старинную технику – от раритетных мотоциклов до редких моделей автомобилей.

Напомним, с 28 по 30 сентября 2018 года на ВДНХ в Киеве прошел фестиваль старинных автомобилей OldCarLand. Киевлянам и гостям города показали более тысячи легендарных автомобилей.

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