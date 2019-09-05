В Киеве прошла премьера фильма "Заборонений" о жизни Василия Стуса

Это история жизни, творчества и борьбы против советского режима Василия Стуса

Премьера фильма "Заборонений" Фото: YouTube

ВсіХтоПротиТероруВстаньте! Таков официальный слоган фильма "Заборонений" о жизни украинского поэта-диссидента Василия Стуса. Премьера фильма прошла в кинотеатре "Оскар", в Киеве.

Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба Звезды кино и шоу-бизнеса, а также политики на премьере фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба 1/18

На такое событие пришло немало украинских звезд кино и шоу-бизнеса, а также политиков: Нина и Тоня Матвиенко, Ирма Витовская, Евгений Нищук, Игорь Кондратюк, Василий Вирастюк, Сергей Лещенко и другие.

Корреспонденту "Сегодня" удалось пообщаться с певицей Тоней Матвиенко и узнать о том, что она думает о новом фильме.

Фильм "Заоборонений": скандал вокруг сцены Виктором Медведчуком

Еще в середине 2018 года вокруг киноленты вспыхнул немалый скандал: общественность узнала, что из фильма была вырезана сцена несправедливого суда над Стусом, адвокатом которого в 1980 году был назначен Виктор Медведчук. Такой резонанс заставил создателей фильма вернуть сцену, а вот имя защитника не упоминалось. Справедливости ради стоит сказать, что актер был подобран очень похожий на Медведчука в молодости. Его сыграл Роман Халаимов.

Однако, это видно в фильме и об этом неоднократно говорили сценаристы фильма Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов – сцена суда над Стусом – не ключевая. Главной задачей было показать саму личность поэта-бунтаря в контексте всего движения шестидесятников. Ведь Василий Стус не молчал, он писал и говорил, он выступал против советского режима.

"Влада, якій ви лижите д*** колись піде, а неприємний присмак залишиться"

Фильм, конечно, описывает ключевые события биографии Василия Стуса. Это и знакомство с женой, и отношения с художницей-диссиденткой Аллой Горской, и исключения из аспирантуры, и заключение, и смерть. Однако, удалось ли раскрыть характер Стуса – вопрос спорный. Его бунтарство было видно с громких и ярких реплик, чтения стихотворений, на танцах. Возможно, чего-то не хватило для полного раскрытия персонажа, но это не вина актера Дмитрия Ярошенко.

Колоссальное сходство актера со своим персонажем, чтение стихотворений Стуса, размышления – все это помогло Ярошенко показать поэта – то, что он не обижен на весь мир, то, что он ненавидит несправедливость.

События фильма разворачиваются в последний год жизни Стуса в тюрьме с постоянными отсылками в прошлое – 60-е и 70-е года. Рабочее название фильма изначально было "Птах душі", затем его сменили на "Стус". Но, в итоге, остановились на "Заборонений".

"Блажен, хто тратити уміє, коли заходить час утрат..."

Также в картине показали одну из легенды, которые ходили вокруг смерти Василия Стуса, говорят, что его прибило нарами в карцере в ночь с 4 на 5 сентября 1985 года.

Кадр из фильма "Заборонений" Фото: YouTube

Кроме этой была еще и легенда о том, что к Стусу приезжал некий агент КГБ из Киева. Подтверждений этому нет, персонаж и его сюжетная линия в фильме есть, однако, не раскрыта полностью.

"Доводиться обирати: або цікаву муку, або нецікаве щастя"

И все же финал фильма дает надежду на то, что пройдут года, придут новые молодые бунтарии у каждого будет своя борьба. Василий Стус, несмотря на борьбу с режимом, физические и моральные надломы и тяжелые муки в тюрьме – не сломался духовно, он остался открытым к миру, добру и свободе. В финале прозвучала песня группы "Без обмежень" – "Спи маленький козачок" – слезы потекли ручьем.

Напомним, ранее вышел трейлер биографического фильма о судьбе украинского поэта и диссидента Василия Стуса "Запрещенный". Видео появилось YouTube-канале Госкино Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram