В Киеве прошла премьера фильма "Заборонений" о жизни Василия Стуса
Это история жизни, творчества и борьбы против советского режима Василия Стуса
ВсіХтоПротиТероруВстаньте! Таков официальный слоган фильма "Заборонений" о жизни украинского поэта-диссидента Василия Стуса. Премьера фильма прошла в кинотеатре "Оскар", в Киеве.
На такое событие пришло немало украинских звезд кино и шоу-бизнеса, а также политиков: Нина и Тоня Матвиенко, Ирма Витовская, Евгений Нищук, Игорь Кондратюк, Василий Вирастюк, Сергей Лещенко и другие.
Корреспонденту "Сегодня" удалось пообщаться с певицей Тоней Матвиенко и узнать о том, что она думает о новом фильме.
Еще в середине 2018 года вокруг киноленты вспыхнул немалый скандал: общественность узнала, что из фильма была вырезана сцена несправедливого суда над Стусом, адвокатом которого в 1980 году был назначен Виктор Медведчук. Такой резонанс заставил создателей фильма вернуть сцену, а вот имя защитника не упоминалось. Справедливости ради стоит сказать, что актер был подобран очень похожий на Медведчука в молодости. Его сыграл Роман Халаимов.
Однако, это видно в фильме и об этом неоднократно говорили сценаристы фильма Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов – сцена суда над Стусом – не ключевая. Главной задачей было показать саму личность поэта-бунтаря в контексте всего движения шестидесятников. Ведь Василий Стус не молчал, он писал и говорил, он выступал против советского режима.
Фильм, конечно, описывает ключевые события биографии Василия Стуса. Это и знакомство с женой, и отношения с художницей-диссиденткой Аллой Горской, и исключения из аспирантуры, и заключение, и смерть. Однако, удалось ли раскрыть характер Стуса – вопрос спорный. Его бунтарство было видно с громких и ярких реплик, чтения стихотворений, на танцах. Возможно, чего-то не хватило для полного раскрытия персонажа, но это не вина актера Дмитрия Ярошенко.
Колоссальное сходство актера со своим персонажем, чтение стихотворений Стуса, размышления – все это помогло Ярошенко показать поэта – то, что он не обижен на весь мир, то, что он ненавидит несправедливость.
События фильма разворачиваются в последний год жизни Стуса в тюрьме с постоянными отсылками в прошлое – 60-е и 70-е года. Рабочее название фильма изначально было "Птах душі", затем его сменили на "Стус". Но, в итоге, остановились на "Заборонений".
Также в картине показали одну из легенды, которые ходили вокруг смерти Василия Стуса, говорят, что его прибило нарами в карцере в ночь с 4 на 5 сентября 1985 года.
Кроме этой была еще и легенда о том, что к Стусу приезжал некий агент КГБ из Киева. Подтверждений этому нет, персонаж и его сюжетная линия в фильме есть, однако, не раскрыта полностью.
И все же финал фильма дает надежду на то, что пройдут года, придут новые молодые бунтарии у каждого будет своя борьба. Василий Стус, несмотря на борьбу с режимом, физические и моральные надломы и тяжелые муки в тюрьме – не сломался духовно, он остался открытым к миру, добру и свободе. В финале прозвучала песня группы "Без обмежень" – "Спи маленький козачок" – слезы потекли ручьем.
Напомним, ранее вышел трейлер биографического фильма о судьбе украинского поэта и диссидента Василия Стуса "Запрещенный". Видео появилось YouTube-канале Госкино Украины
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