В Киеве пройдет уникальный концерт "Джаз в темноте"

Эту музыку вы почувствуете кожей

Джаз. Фото: pixabay.com

Уникальное музыкальное мероприятие "Джаз в темноте" от незрячих музыкантов виртуозов пройдет 24 сентября в Caribbean Club.Это музыкальный проект, объединивший харизматичный и самобытный вокал Геннадия Суменкова с виртуозной игрой на фортепиано Ивана Мохия. В репертуар дуэта входят как современные хиты в авторской обработке, так и классический джазовый репертуар. Большое внимание музыканты уделяют авторским композициям.

Артисты делятся личными переживаниями и своим тонким восприятием музыки. Это неповторимо, впечатляюще и проникновенно. На концерте гости смогут по-особому познать джаз, слушая концерт в темных повязках на глазах.

Солист – Геннадий Суменков и пианист – Иван Мохий, объединившись в дуэт, полгода существовали без названия, пока не выступили в г. Николаеве в Театральном дворике. Тогда концертов руководитель джазового движения Владимир Алексеев придумал название Jazz in the dark – "Джаз в темноте". Ребята познакомились в Харьковской областной специальной гимназии-интернате для слепых детей им. В.Г. Короленко, где они вместе учились в 1996-2009 гг.

Иван Мохий незрячий от рождения. У него абсолютный слух, и он профессиональный джазмен, знает наизусть множество композиций, сам пишет музыку и аранжировки. Для настройки ему совсем не нужно времени – садится и играет. А еще этот парень – лауреат конкурса пианистов-импровизаторов имени Дмитрия Темкина, дипломант международного конкурса джазового импровизационного мастерства "Мастер-джем фест".

Гленн Миллер, Фрэнк Синатра, Стинг, Луи Армстронг, Бинг Кросби, а также личностные жизненные ситуации повлияли на творчество вокалиста Геннадия Суменкова. Сам он успешно окончил Курский музыкальный колледж-интернат для незрячих.

Напомним, в Ботаническом саду им. Н.Н. Гришко прошел концерт-посвящение одному из величайших голосов в истории мировой музыки, мечте всех женщин первой половины 20-го века, легендарному Фрэнку Синатре.