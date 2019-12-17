В Киеве состоялась церемония награждения "НашКиїв Awards: Санта року 2019": результаты премии

Десятки тысяч киевлян и экспертное жюри выбрали того, чей вклад в развитие города в уходящем году стал самым весомым

Церемония награждения «НашКиїв Awards: Санта року 2019» Фото: пресс-служба

В пятницу, 13 декабря, в Киеве прошла третья ежегодная торжественная церемония награждения "НашКиїв Awards: Санта року 2019". Десятки тысяч киевлян и экспертное жюри выбрали того, чей вклад в развитие города в уходящем году стал самым весомым.

Смотрите эксклюзивное интервью с Яниной Соколовой – видео:

По решающему выбору экспертного жюри звание главного благодетеля этого года получила Янина Соколова, журналистка, телеведущая и видеоблогер. Янина прошла через все этапы борьбы с раком и победила его. Итогом этого непростого пути стал проект "Я, Нина", созданный журналисткой. Он призван менять отношение общества к онкобольным и отношение больных раком к самим себе. Основной месседж проекта: "Рак ― это не приговор".

"Свобода ― это возможность делать добро и говорить правду. За этот год мы с помощью проекта "Я, Нина" спасли полторы тысячи жизней, собрав для них кровь. Все, кто сейчас находится в зале и смотрят нас онлайн, могут прийти и сдать кровь каждый первый вторник месяца. Зарегистрироваться можно на странице нашего проекта. Кроме того, мы сейчас меняем жизнь онкобольных, которые скорее всего умрут. Но они смогут сделать это в объятиях своих близких и друзей, а не в больницах. Реформа паллиативной помощи ― это то, над чем мы сейчас работаем. Кроме того, доступ к медицинскому каннабису, психологическая помощь и еще целая куча проектов, которые мы реализовали всего за год. Хочу сказать, что пока ты жив, возможно все", ― сказала победительница премии.

Александр Тодорчук и Янина Соколова Фото: пресс-служба

Награду Янине Соколовой на сцене торжественно передал победитель прошлого года – Александр Тодорчук, креативный директор Gres Todorchuk PR, основатель гуманистического движения UAnimals Санта Року 2018.

"С каждым годом в Киеве появляется все больше реформаторов. Эти люди делают наш город и страну удобнее, безопаснее, гуманнее и инновационнее. Премия "Санта року" чрезвычайно важна для вдохновения этих людей, поскольку подчеркивает их важность и призывает других приобщаться к переменам".

Отметим, что за звание Главного "Санты року 2019" боролась десятка лидеров читательского голосования: Наталья Мазур, Гарик Корогодский, Виталий Пчелкин, Евгения Аратовская, Евгений Клопотенко, Алексей Гончаренко, Александр Дыбов, Виталий Кличко и Юлия Кириллова.

Наталья Макогон, советник начальника киевского метрополитена, эксперт жюри этого года, рассказала о своем участии в премии: ""Санта року"― это проект о людях, которые не "потому что", а вопреки всему стараются качественно изменить наш город. Это уникальная инициатива, где рядом встречаются чиновник, бизнесмен, активист, меценат, и все они за добро!".

Как прошла третья ежегодная церемония награждения "НашКиїв Awards: Санта року 2019" Фото: пресс-служба Как прошла третья ежегодная церемония награждения "НашКиїв Awards: Санта року 2019" Фото: пресс-служба Как прошла третья ежегодная церемония награждения "НашКиїв Awards: Санта року 2019" Фото: пресс-служба Как прошла третья ежегодная церемония награждения "НашКиїв Awards: Санта року 2019" Фото: пресс-служба Как прошла третья ежегодная церемония награждения "НашКиїв Awards: Санта року 2019" Фото: пресс-служба Как прошла третья ежегодная церемония награждения "НашКиїв Awards: Санта року 2019" Фото: пресс-служба Как прошла третья ежегодная церемония награждения "НашКиїв Awards: Санта року 2019" Фото: пресс-служба Как прошла третья ежегодная церемония награждения "НашКиїв Awards: Санта року 2019" Фото: пресс-служба Как прошла третья ежегодная церемония награждения "НашКиїв Awards: Санта року 2019" Фото: пресс-служба 1/9

Свои награды получили и "Санты" в 100 номинациях:

"Экология и зоозащита" ― Наталья Мазур;

"Благотворительность" ― Гарик Корогодский;

"Еда и сфера гостеприимства" ― Евгений Клопотенко;

"Образование" ― Алексей Гончаренко;

"Физическая культура и спорт" ― Александр Дыбов;

"Городские проекты и благоустройство" ― Виталий Кличко;

"Культура и история" ― Ирина Глушко и Тамара Зиненко;

"Бизнес и бренды" ― Ярослава Гресь;

"Музыка и события" ― Alyona Alyona;

"Инновации и технологии" ― Тарас Потичный.

Нововведением премии 2019 года стало награждение "Сант" в специальных номинациях от партнеров. Премию от Kyiv Smart City "За инновации для общественности" получил Алексей Кушка, велоактивист и основатель сервиса велопроката Nextbike.

В спецноминации "За восстановление культурных традиций города" от благотворительного фонда "Культурные новации" победил Анатолий Кончаковский, литературовед, основатель и первый директор музея Михаила Булгакова.

Награду "За продвижение идеи цивилизованного содержания животных в городе" от социального предприятия "ЛавГав" присудили Ольге Спектор, основательнице благотворительного фонда Happy Paw.

Победительницей народного голосования стала Наталья Мазур, ветеринарный доктора, директор "Киевской городской больницы ветеринарной медицины". Читатели отдали за нее 2519 голосов.

"В украинском информационном поле правит бал негативная информация. Потому что зло всегда на виду, оно не скрывается и не скромничает. Добрые дела, наоборот, делаются тихо и без лишнего пафоса. Мы стараемся сделать позитив заметным. Добро должно звучат громко. И только тогда оно станет трендом", ― прокомментировал итоги инициатор премии и основатель интернет-издания НашКиев.UA Дмитрий Федоренко.

Напомним, ранее мы писали: объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2020".

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