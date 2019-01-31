В Киеве состоялась премьера фильма "Встреча одноклассников"

На премьеру фильма пришли украинские звезды

Премьера фильма "Встреча одноклассников" Фото: пресс-служба

В столичном кинотеатре "Синема Сити" состоялась премьера украинской комедии "Встреча одноклассников". В широкий прокат "Встреча одноклассников" выходит уже сегодня, 31 января 2019 года.

На пресс-конференции продюсеры Иван Букреев (НЛО TV), Роман Мартыненко ("Кинокомпания ММД"), Жильвинас Науйокас (Tauras Films), режиссер Валентин Шпаков и главные герои Валерий Харчишин и Андрей Бурым поделились впечатлениями от съемочного процесса. А также рассказали, какие сложности возникали и сколько денег пришлось потратить.

"Бюджет фильма составил 6 миллионов гривен, а вот по бокс-офису я пока не готов давать прогнозы. Очень надеемся выйти на уровень успешных украинских релизов и дать возможность украинскому зрителю и посмеяться, и поностальгировать. У нас очень крутая команда, я благодарен всем, кто работал над "Встречей". Кому-то лента может показаться пошлой, но, если присмотреться – там все из жизни", – рассказал продюсер, директор канала НЛО TV Иван Букреев.

Звездная вечеринка в стиле 90-х порадовала гостей музыкальным сопровождением от кавер-группы Max Band, группы PATSYKI Z FRANEKA и шутками от ведущего Романа Грищука ("Мамахохотала", НЛО TV). Посмотреть фильм о трех друзьях, которые собираются на встречу одноклассников, пришли звезды телеканала НЛО TV, артист Павел Зибров, ведущая шоу "Без краватки" Иванна Онуфрийчук, блогеры Александр Барабошко, Петя Бампер, певица Анна Добрыднева и многие другие. И, конечно же, исполнители главных ролей – фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин и актер, продюсер Андрей Бурым.

В Киеве прошла премьера фильма "Встреча Одноклассников" Фото: пресс-служба В Киеве прошла премьера фильма "Встреча Одноклассников" Фото: пресс-служба В Киеве прошла премьера фильма "Встреча Одноклассников" Фото: пресс-служба В Киеве прошла премьера фильма "Встреча Одноклассников" Фото: пресс-служба В Киеве прошла премьера фильма "Встреча Одноклассников" Фото: пресс-служба В Киеве прошла премьера фильма "Встреча Одноклассников" Фото: пресс-служба В Киеве прошла премьера фильма "Встреча Одноклассников" Фото: пресс-служба В Киеве прошла премьера фильма "Встреча Одноклассников" Фото: пресс-служба 1/8

Отметим, что "Встреча одноклассников" – это полнометражный фильм, адаптация датской комедии Klassefesten, снята по заказу телеканала НЛО TV компанией Tauras Films при участии Idea Production и "Кинокомпании ММД".

В основе сюжета история трех школьных друзей, которые встречаются, чтобы отметить 25-летие выпуска. Многие считают, что раз судьба дала шанс больше никогда не видеться ни с кем из одноклассников сразу после выпускного – надо этим пользоваться. Но герои решают иначе и отправляются на самую важную вечеринку в их жизни!

Напомним, мы собрали для вас ТОП-5 причин, почему стоит пойти в кино именно на этот фильм - "Встречу одноклассников". Кроме того, ранее создатели украинской комедии "Встреча одноклассников" рассказали и показали, как снимается украинский фильм.

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