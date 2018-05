В Киеве выступит известная певица LP

Она станет хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend

LP. Фото: Getty

Известная певица LP, как и The Chemical Brothers, станет хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend, который в этом году пройдет 4−8 июля на ВДНХ.

Дискография Лауры Перголицци насчитывает уже четыре лонгплея. LP уже несколько раз выступала в Украине. Свой первый прорыв как автор она совершила написав в соавторстве для Рианны песню Cheers (Drink to That), вышедшую 12 ноября 2010.

Также Лаура являлась автором песни Beautiful People, записанной Кристиной Агилерой. Она сотрудничала также с группами Backstreet Boys, The Veronicas и с певицей Шер. В сентябре 2015 года вышел первый сингл с четвертого студийного альбома Lost on you — песня Muddy Waters. В ноябре вышел второй сингл, названный Lost on You.

Среди украинских музыкантов на фестивале появятся: Один в каное, Dakh Daughters, ДахаБраха, OY Sound System, 5'nizza, Kadnay, Луна, Pianoбой, Бумбокс, Сергей Бабкин, Yarmak, Курган и Агрегат.

Напомним,