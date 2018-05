В Киеве выступит известный DJ ZEDD

Специальным гостем на концерте DJ ZEDD станет MELOVIN

DJ ZEDD. Фото: пресс-служба

В рамках мирового турне 19 июля украинскую столицу впервые посетит DJ ZEDD. Музыкант выступит на сцене концерт-хола STEREO PLAZA, а специальным гостем сольного концерта станет певец MELOVIN, который принимал участие в Евровидении-2018 от Украины.

Отметим, что ZEDD является и музыкальным продюсером -успешно работает со многими известными исполнителями, а именно Lady Gaga, Selena Gomez, Justin Bieber и DJ Snake, Ariana Grande, Foxes, The Black Eyed Peas, Jon Belion и другими. В начале 2018 года на церемонии награждения Grammy ZEDD представил свою новую песню The Middle, которая в настоящее время занимает первые места в музыкальных чартах по всему миру.

В своем шоу DJ ZEDD исполнит I Want You To Know, Break Free, Beautiful Now и другие известные треки, которые покорили миллионы зрителей по всему миру, а также треки из нового альбома. Также в STEREO PLAZA будет необычное видео шоу, для которого на сцене будут размещены специальные экраны, что позволит добиться необычного по своему объему визуального эффекта.

