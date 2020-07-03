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В Киеве завершились съемки мелодрамы "Рысь" производства телеканала "Украина" и FILM.UA Group

Сегодня, 19:10

В сериале развернется трогательная история любви

О детях в кадре и первых поцелуях, о съемках сложнейших операций, а также о том, какие сцены появились в фильме из-за карантина, рассказывает Роман Ткаченко – режиссер проекта "Рысь" производства FILM.UA Group и канала "Украина".

В центре повествования четырехсерийной мелодрамы – история Марины Рысевой, или Рыси, как зовут ее друзья. Всю жизнь она будет любить своего друга Сашку, познает предательство и неразделенную любовь. Судьба будет неоднократно сталкивать Рысь и Сашку, словно проверяя на прочность. Простит ли наша героиня своего давнего друга, сможет ли ему доверять? Будет ли у этой истории любви счастливый финал? Скоро узнаем…

Кадр из сериала "Рысь"
Кадр из сериала "Рысь"
Фото: пресс-служба

О самом интересном, ярком и запоминающемся, что произошло в съемочном периоде, рассказывает режиссер Роман Ткаченко.

"На мой взгляд, самым прекрасным была наша съемочная группа: актеры, операторы, гримеры, костюмеры, осветители и все-все-все. Благодаря этим людям на площадке установилась теплая атмосфера доверия и взаимопонимания. У нас было всего 16 смен – активных, насыщенных, сложных. И все департаменты работали четко и дружно – именно это помогло преодолеть все трудности. Воспоминания о съемках остались самые светлые. И я верю, что у нас получилась добрая, красивая и трогательная история".

И даже карантин, уверен Роман Ткаченко, привнес позитивный момент. Первоначально съемки должны были начаться ранней весной, но из-за пандемии старт сместился на начало лета. И благодаря теплым вечерам группе удалось снять очень красивые кадры: летний лагерь и ночное купание главных героев в озере.

Кадр из сериала "Рысь"
Кадр из сериала "Рысь"
Фото: пресс-служба

Трудности, конечно, тоже случались. В мелодраме были заняты и маленькие актеры – а ведь детей снимать очень непросто! Дочь главного героя Машу сыграла шестилетняя звезда украинского кино Фрося Мельник.

"У Фроси реально большой актерский опыт, она просто молодец, с ней не было никаких проблем, – вспоминает Роман Ткаченко. – А вот с другими ребятишками приходилось более тщательно прорабатывать сцены. Не скажу, что было трудно, просто дети в кадре требуют большего внимания и терпения, это важно понимать и помогать им".

Роману также пришлось работать с тинейджерами – главными героями в юности. Персонажи много целуются, проявляют эмоции и чувства.

"Знаете, мне еще не приходилось снимать целующихся тинейджеров. Да и нашим юным актерам не доводилось целоваться в кадре. Пикантности добавило то, что и в жизни с нашими молодыми актерами это произошло впервые, они сами признались. На репетициях ребята страшно смущались – и это понятно, и я предложил им прикасаться друг к другу щекой. И когда снимали сцену с поцелуем – все прошло очень хорошо, ребята справились. Мне показалось, что им даже понравилось", – смеется Роман.

Кадр из сериала "Рысь"
Кадр из сериала "Рысь"
Фото: пресс-служба

По сюжету, Марина Рысева становится известным кардиохирургом, действие проходит в клинике, где экранные врачи проводят три сложнейшие операции.

"И тут было непросто технически: мы не могли снимать процесс с документальной точностью. Но нашли способ, как достоверно показать операции, и справились очень достойно", – рассказывает режиссер.

Главные роли в картине исполнили актеры Анастасия Иванова, Влад Никитюк, Анастасия Цымбалару, Галина Кобзарь-Слободюк, Прохор Дубравин.

Режиссер-постановщик – Роман Ткаченко. Оператор-постановщик – Маркиян Канюка. Сценаристы – Надежда Комаровская, Алексей Сиволап. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Виктор Мирский, Елена Малкова, Татьяна Носенко.

Узнйте в сюжете, как появляется сериаломания:

Ранее мы сообщали, что телеканал "Украина" начал активную подготовку грандиозного шоу "Маска".

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