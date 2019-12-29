Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Москве похоронили Галину Волчек

В последний путь руководителя театра "Современник" провели звезды шоу-бизнеса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Галина Волчек
Галина Волчек
Фото: YouTube

В воскресенье, 29 декабря, состоялись похороны актрисы и режиссера Галины Волчек, которая умерла в возрасте 86 лет после тяжелой болезни. Попрощаться с худруком театра "Современник" в Москве пришли близкие, коллеги и знаменитости.

Смотрите сюжет о судьбе звезды театра и кино Фаины Раневской:

Галина Волчек скончалась от отека головного мозга и легких 26 декабря. Ей было 86 лет. Зрителям Волчек запомнилась ролями в известных советских фильмах, а также режиссерскими работами.

Церемония прощания с художественным руководителем театра прошла в зале "Современника". Проводить Галину Волчек в последний путь пришли родные, друзья, коллеги, государственные и общественные деятели, а также многочисленные почитатели ее таланта. Среди них были Филлип Киркоров, Кристина Орбакайте, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Стас Садальский, Сергей Гармаш и Константин Эрнст.

INSTAGRAM

После церемонии прощания актрису похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой ее первого мужа Евгения Евстигнеева.

Напомним, что 24 декабря актриса была госпитализирована, она впала в кому, а после ее подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее мы писали, что сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину смерти певца.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Умерла звезда фильма "Лолита" Сью Лайон Семья Заворотнюк назвала журналистов "моральными уродами": в чем причина Реакция звезд российского шоу-бизнеса и кино на смерть Галины Волчек Умерла Галина Волчек: чем запомнилась легендарная актриса и режиссер
похороны актриса Галина Волчек
Реклама

Новости партнеров

Стало известно, от каких продуктов густеет кровь
Стало известно, от каких продуктов густеет кровь
Важное объявление: стало известно об уходе Анны Заворотнюк
Важное объявление: стало известно об уходе Анны Заворотнюк
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:15Food

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов из рыбы на праздничный стол

Сегодня, 11:02Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Сегодня, 09:57Fun

Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Вчера, 15:20Афиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

Вчера, 14:25Психология

Как не позволять людям управлять вами: пять правил

Вчера, 13:45Food

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 13:31Афиша

Для взрослых и детей: лучшие рождественские мультфильмы

Вчера, 10:55Fun

"Мама говорила, что я выгляжу отвратительно": девушка с необычной внешностью вышла замуж

Вчера, 09:36Fun

Кот включил в машине "аварийку", чтобы хозяйка его спасла: фото и видео

27 декабряEvents

Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

27 декабряFun

"Сдачу оставь себе, грязное животное": новая версия "Один дома" потрясла сеть

27 декабряFun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки

27 декабряFun

27 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

27 декабряШоу-бизнес

Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень: подробности

27 декабряFun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

26 декабряАфиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

Новости партнеров

Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Сенсационное заявление о воссоединении Петросяна и Степаненко
Сенсационное заявление о воссоединении Петросяна и Степаненко
Воссоединении Петросяна и Степаненко? Сделано заявление
Воссоединении Петросяна и Степаненко? Сделано заявление
Свадьба Лорак и Лазарева: певец наконец раскрыл карты
Свадьба Лорак и Лазарева: певец наконец раскрыл карты
11 малоизвестных фактов об Анджелине Джоли
11 малоизвестных фактов об Анджелине Джоли
«Танечка — женщина страшненькая»: Миро раскритиковала Брухунову
«Танечка — женщина страшненькая»: Миро раскритиковала Брухунову
​Эти продукты «забирают» молодость
​Эти продукты «забирают» молодость