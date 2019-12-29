В Москве похоронили Галину Волчек

В последний путь руководителя театра "Современник" провели звезды шоу-бизнеса

Галина Волчек Фото: YouTube

В воскресенье, 29 декабря, состоялись похороны актрисы и режиссера Галины Волчек, которая умерла в возрасте 86 лет после тяжелой болезни. Попрощаться с худруком театра "Современник" в Москве пришли близкие, коллеги и знаменитости.

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Галина Волчек скончалась от отека головного мозга и легких 26 декабря. Ей было 86 лет. Зрителям Волчек запомнилась ролями в известных советских фильмах, а также режиссерскими работами.

Церемония прощания с художественным руководителем театра прошла в зале "Современника". Проводить Галину Волчек в последний путь пришли родные, друзья, коллеги, государственные и общественные деятели, а также многочисленные почитатели ее таланта. Среди них были Филлип Киркоров, Кристина Орбакайте, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Стас Садальский, Сергей Гармаш и Константин Эрнст.

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После церемонии прощания актрису похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой ее первого мужа Евгения Евстигнеева.

Напомним, что 24 декабря актриса была госпитализирована, она впала в кому, а после ее подключили к аппарату ИВЛ.

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