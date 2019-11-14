Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В новой полнометражке про Спанч Боба появится Киану Ривз: смотреть трейлер

В картине появится Киану Ривз в образе растения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:32
"Спанч Боб"
"Спанч Боб"
Фото: YouTube

Неунывающий губка Боб (Спанч Боб) и его друзья получат уже третий полнометражный фильм. Уже в новой картине сыграет Киану Ривз, который больше не одинок. Он исполнит роль растения. Проект называется The SpongeBob Movie: Sponge on the Run.

Смотрите подробности того, что у Киану Ривза появилась новая женщина:

Создатели мультфильма решили совместить рисованную и компьютерную анимацию. Кроме того зрителей традиционно ждет встреча со звездами Голливуда.

Среди знаменитых актеров, принимающих участие в проекте – Киану Ривз, который играет говорящее перекати-поле. В третьем полнометражном мультфильм героям предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы найти потерявшегося питомца губки Боба – улитки Гэри. Фильм получил название Sponge on the Run, что в контексте сюжета картины можно перевести как "Губка в пути".

Поиски приведут друзей в чарующе-иллюзорный затерянный город Атлантик-Сити – место развлечений и порока.

Премьера запланирована на 28 мая 2020 года.

Напомним, что Антонио Бандерас появился во втором анимационном фильме про Губку Боба и предстал на экране в образе пирата с очень плохими намерениями.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Соник в кино": появился трейлер с обновленным внешним видом персонажа "Скуби-Ду": появился первый трейлер нового мультфильма
Киану Ривз мультфильм трейлер роль губка боб
Реклама

Новости партнеров

Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Не стало сына Пугачевой и Киркорова: как певица пережила потерю
Не стало сына Пугачевой и Киркорова: как певица пережила потерю
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)

Популярные статьи

Сегодня, 13:23Fun

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 16:59Food

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

Вчера, 14:08Events

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

Вчера, 12:53Шоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

Вчера, 12:05Food

Клюква: польза и вред осенней ягоды

Вчера, 11:46Шоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

Вчера, 10:03Психология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

12 ноябряEvents

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

12 ноябряТехно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

12 ноябряШоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

12 ноябряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

12 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

12 ноябряFood

Новый год 2020: что должно быть на праздничном столе в год Крысы

12 ноябряFun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Новости партнеров

Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Стас Пьеха пережил инфаркт:
Стас Пьеха пережил инфаркт: "лег на пол, не мог сидеть"
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Кравець з Квартал 95 поділилася особистим болем
Кравець з Квартал 95 поділилася особистим болем
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина