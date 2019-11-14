В новой полнометражке про Спанч Боба появится Киану Ривз: смотреть трейлер
В картине появится Киану Ривз в образе растения
Неунывающий губка Боб (Спанч Боб) и его друзья получат уже третий полнометражный фильм. Уже в новой картине сыграет Киану Ривз, который больше не одинок. Он исполнит роль растения. Проект называется The SpongeBob Movie: Sponge on the Run.
Смотрите подробности того, что у Киану Ривза появилась новая женщина:
Создатели мультфильма решили совместить рисованную и компьютерную анимацию. Кроме того зрителей традиционно ждет встреча со звездами Голливуда.
Среди знаменитых актеров, принимающих участие в проекте – Киану Ривз, который играет говорящее перекати-поле. В третьем полнометражном мультфильм героям предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы найти потерявшегося питомца губки Боба – улитки Гэри. Фильм получил название Sponge on the Run, что в контексте сюжета картины можно перевести как "Губка в пути".
Поиски приведут друзей в чарующе-иллюзорный затерянный город Атлантик-Сити – место развлечений и порока.
Премьера запланирована на 28 мая 2020 года.
Напомним, что Антонио Бандерас появился во втором анимационном фильме про Губку Боба и предстал на экране в образе пирата с очень плохими намерениями.
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