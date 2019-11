В новой полнометражке про Спанч Боба появится Киану Ривз: смотреть трейлер

В картине появится Киану Ривз в образе растения

"Спанч Боб" Фото: YouTube

Неунывающий губка Боб (Спанч Боб) и его друзья получат уже третий полнометражный фильм. Уже в новой картине сыграет Киану Ривз, который больше не одинок. Он исполнит роль растения. Проект называется The SpongeBob Movie: Sponge on the Run.

Создатели мультфильма решили совместить рисованную и компьютерную анимацию. Кроме того зрителей традиционно ждет встреча со звездами Голливуда.

Среди знаменитых актеров, принимающих участие в проекте – Киану Ривз, который играет говорящее перекати-поле. В третьем полнометражном мультфильм героям предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы найти потерявшегося питомца губки Боба – улитки Гэри. Фильм получил название Sponge on the Run, что в контексте сюжета картины можно перевести как "Губка в пути".

Поиски приведут друзей в чарующе-иллюзорный затерянный город Атлантик-Сити – место развлечений и порока.

Премьера запланирована на 28 мая 2020 года.

Напомним, что Антонио Бандерас появился во втором анимационном фильме про Губку Боба и предстал на экране в образе пирата с очень плохими намерениями.

