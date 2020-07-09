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В Новой Зеландии разрешили продолжить съемки сериала "Властелин колец"

Сегодня, 15:57

Наряду с нашумевшим сериалом в Новой Зеландии продолжатся съемки и других проектов

Съемочная группа телевизионной адаптации Amazon Prime Video "Властелина колец", в котором сыграет звезда "Игры престолов", получила разрешение на въезд в Новую Зеландию и возобновление производства.

Такое разрешение от новозеландского правительства получили и другие пять международных проектов, съемки которых также должны пройти на местных локациях. Среди них: японский сериал "Ковбой Бипоп" и "Могущественные рейнджеры: Звероморфы", а также фильмы "Сладкоежка" и "Самая большая пивная гонка" Питера Фаррелли. Об этом сообщает Variety.

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Сейчас в Новой Зеландии уже находятся съемочные группы двух проектов: долгожданного сиквела "Аватара" и фильма "Сила собаки" Джейн Кэмпион.

Работа над сериалом "Властелин колец" была начата еще до пандемии. Съемки проходили в Окленде, когда начался карантин. Некоторые члены съемочной группе остались на самоизоляции в стране, а другие успели вернуться к себе домой, и теперь снова направляются в Новую Зеландию.

В общей сложности 206 актерам и членам экипажа, а также 35 членам их семей будет разрешен въезд в страну в течение шести месяцев.

"Наш успех в победе над COVID-19 дает нашей стране возможность стать одной из немногих стран, все еще способных безопасно производить экранный контент", – заявил министр экономического развития Фил Твайфорд, передает Variety.

Кадр из фильма "Властелин колец"
Кадр из фильма "Властелин колец"
Фото: YouTube

Что известно о сериале "Властелин колец"

Сериал не станет ремейком оригинальной трилогии и расскажет о событиях, предшествовавших первой книге "Братство кольца". Литературовед Том Шиппи, который выступает творческим консультантом сериала, подтвердил, что действие первого сезона развернется во Вторую эпоху Средиземья. Зрители узнают, как угас Нумерон, появилось кольцо всевластия, увидят битвы между эльфами и Сауроном.

Известно, что Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка, исполнит одну из ключевых ролей и предстанет перед зрителями в роли злодея Орена. Уилл Поултер сыграет молодого героя Белдора, Маркелла Кавен исполнит роль некой Тиры. Также к актерскому составу присоединился Макс Болдри, который сыграл в фильме с Эмилией Кларк "Рождество на двоих". Режиссером первых двух эпизодов стал Хуан Антонио Байона, который снял "Мир юрского периода 2", "Невозможное" и несколько эпизодов сериала "Страшные сказки".

Большинство информации о сериале держится в строжайшей секретности, что еще больше подогревает интерес зрителей.

Недавно фанатов "Властелина колец" и всю команду проекта опечалила новость о смерти Иэна Холма, который сыграл роль Бильбо Беггинса. В фильмографии актера Иэна Холма числится более ста ролей.

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