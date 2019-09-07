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В Нью-Йорке открыли музей, посвященный сериалу "Друзья"

В этом году фанаты празднуют 25-летие культового шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
В Нью-Йорке открыли музей, посвященный сериалу "Друзья"
В Нью-Йорке открыли музей, посвященный сериалу "Друзья"
Фото: NBC

В Нью-Йорке открыли музей, посвященный культовому сериалу "Друзья" (Friends), который удалят из каталога Netflix. Поклонники шоу могут посмотреть экспонаты, взятые со съемочной площадки киноленты, включая коричневый диван, индейку и гитару Фиби, сообщается в официальном твиттер-аккаунте ситкома.

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Музей "Друзья" на Манхэттене будет работать с 7 сентября по 6 октября в рамках празднования 25-летия легендарного сериала от NBC. "Прикрепите индейку к своей голове, загляните в пурпурную дверь Рэйчел и Моники, расслабьтесь на кресле Чендлера и Джои, поиграв в настольный футбол, или помогите Россу с печально известным диваном", – предлагают гостям создатели музея.

Музей "Friends" в Нью-Йорке
Музей "Friends" в Нью-Йорке
Фото: AFP

Фанатам шоу, выходившего на экранах с 1994 по 2004 годы предлагают собственными глазами увидеть самые известные атрибуты "Друзей" – индейку, диван из Central Perk, гитару Фиби и даже кожаные штаны Росса. Однако, как пишут западные СМИ, весь реквизит в музее – реплика.

Музей "Friends" в Нью-Йорке
Музей "Friends" в Нью-Йорке
Фото: AFP

В музее также есть стенд с париками, демонстрирующими многочисленные метаморфозы волос Рейчел и магазин с мерчем.

Музей "Friends" в Нью-Йорке
Музей "Friends" в Нью-Йорке
Фото: AFP

Напомним, что ранее в сети появились архивные снимки со съемок сериала "Друзья".

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