В прокат выходит фэнтези "Земля троллей 2: в поисках золотого замка": трейлер

Фильм, снятый в духе "Властелин колец", можно увидеть на больших экранах с 5 декабря

Кадр из фильма "Земля троллей 2: в поисках золотого замка" Фото: Imdb.com

С 5 декабря в украинский прокат выходит семейное фэнтези "Земля троллей 2: в поисках золотого замка" (Askeladden – I Soria Moria slott), снятое в духе "Властелин колец". В главных ролях: Вебьерн Энгер, Элли Харбоа и Мадс Сьегард Петтерсен. Режиссер фильма – Миккель Бренне Сандемусе.

По сюжету, храбрый парень Эспен зарекомендовал себя перед королем и королевой тем, что спас из лап тролля их дочь, прекрасную принцессу Кристин. Но теперь его родной земле грозит, наверное, еще более страшная участь – кто-то отравил короля и королеву, а о противоядии от этого яда никто никогда и не слышал.

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Эспену пришла в голову одновременно гениальная и безумная идея – он слыхал о Золотом замке, недалеко от которого есть источник Живой воды. Она-то и может оживить короля и королеву. Отправится с ним в это опасное путешествие сама принцесса Кристин. На их пути будет много приключений и неожиданных знакомств, но цель стоит всяких усилий.

Напомним, что с 28 ноября в прокат вышли такие фильмы: английская драма "Аббатство Даунтон", криминальная драма "21 мост", исторический триллер Агнешки Холланд "Цена правды", шведская фантастическая лента "Вальгалла: Тор Рагнарек", а также комедия "Свадебный год".

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