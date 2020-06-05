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В рамках инициативы Елены Зеленской в художественной галерее Альбертина в Вене появился аудиогид на украинском языке

Сегодня, 18:58

Украинцы в Вене смогут услышать историю создания шедевров на украинском языке

Благодаря инициативе первой леди Украины Елены Зеленской состоялся запуск украиноязычного аудиогида в одном из крупнейших музеев Австрии – всемирно известной художественной галерее Альбертина в Вене.

Украинские туристы и украинцы, проживающие в Австрии, смогут услышать на родном языке историю создания и интересные подробности о шедеврах мирового классического модерна из музейных экспозиций "От Моне до Пикассо", в которые входят произведения Моне, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Синьяка, Матисса, Мунка, Пикассо, Модильяни, Шагала, Малевича, Кокошки и других.

Запуск украиноязычного аудиогида в галерее Альбертина
Запуск украиноязычного аудиогида в галерее Альбертина
Фото: Getty Images

На украинском можно прослушать экскурсию по парадным залам дворца, построенного в стиле классицизма, который воссоздает культуру эпохи Габсбургов.

Переведенный специально для украинцев аудиогид будет доступен и для запланированной на конец августа выставки произведений из частной коллекции французского модерна Ханлозеров, на которой будут представлены работы Ван Гога, Сезанна, Годлера.

Как рассказала супруга Президента Украины, основная идея проекта по созданию украиноязычных аудиогидов в музеях – распространение украинского языка в разных странах мира, чтобы украинцы могли гордиться тем, что известные достопримечательности "говорят" на их родном языке.

"Этот проект не только об удобстве и доступности. Его цель – продвигать Украину и украинский язык в мире. Я хочу, чтобы, заходя в меню выбора языка аудиогида, люди со всех уголков планеты видели среди опций украинский", – отметила Елена Зеленская.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

На старте проекта первая леди вместе с посольствами Украины обратились к самым популярным мировым музеям и памятникам архитектуры. Одной из первых откликнулась Альбертина. Работа по переводу и звукозаписи для венской галереи длилась четыре месяца.

"Хочу подчеркнуть, что сотрудничество с Украиной является чрезвычайно важным для нас. Альбертину посещают много украинцев, и, конечно, они хотят лучше понять и больше узнать о произведениях искусства, представленных в нашем музее. И мы очень счастливы, что нам удалось добавить к нашей системе аудиогид на украинском языке", – прокомментировал генеральный директор музея Альбертина, профессор Клаус Альбрехт Шредер.

Это первый аудиогид, созданный по инициативе и при поддержке Елены Зеленской. Работа продолжается: уже заканчивается звукозапись экскурсии на украинском для Латвийского национального художественного музея, готовится еще несколько переводов и параллельно идут переговоры с музеями.

Ранее Елена Зеленская передала особенное платье из своего гардероба для социальной инициативы.

Также первая леди Украины в День вышиванки примерила этно-наряд.

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