В размере Plus Size. Disney создала бодипозитивный облик Золушки для новой книги

Героиня сказок попадает в реальный мир

В новой книге "Если туфелька подойдет", которую издаст дочерняя компания Disney Publishing, появится бодипозитивный облик Золушки. Культовую героиню сказки ждет серьезное перевоплощение в современном пересказе сказки.

Как сообщает The Hollywood Reporter, "Если туфелька подойдет" – это самая новая книга Джули Мерфи – автора бестселлеров номер один по версии New York Times. И новая обложка уже готова. На ней изображены главные персонажи – принц и Золушка, которая теперь имеет размер Plus Size.

Обложка книги Джули Мерфи "Если туфелька подойдет" Фото: books.disney.com

Книга войдет в серию Meant to Be, в которой Disney намерены представить прозаическую адаптацию своих знаменитых героев, которые живут в условиях реальной жизни. Предыдущий роман Джули Мерфи под названием Dear Sweet Pea был приобретен как новый проект Disney Channel.

