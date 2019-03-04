В сети появилась карта-спойлер сериала "Властелин колец"
Компания Amazon создала интерактивную карту Средиземья
Недавно стало известно, что сагу "Властелин колец" хотят превратить в сериал и в новой экранизации вернется Гэндальф. А теперь компания Amazon создала интерактивную карту Средиземья, на которой видны общие контуры известного фэнтезийного мира. Стоит отметить, что сейчас карта понемногу обновляется.
Рохана пока что на карте нет. Но зато есть Каленардон – знакомые земли наследники Рохана получили от наместника Кириона. Также Харлиндон, на юге Линдона – древнее королевство, основанное Галадриэль и Келеборном в самом начале Второй Эпохи.
Лаурелиндоренан ( или "Долина Золотого Пения") – леса на западном берегу Андуина. Это Вторая Эпоха. Позже они будут называться Лотлориэном.
Форлиндон, на севере Линдона – королевство, которое основал Верховный король Гил-Галадом. Энедвайт – во времена Первой и Второй Эпох там были густые леса. Так как на карте лесов уже нет, события сериала будут разворачиваться во времена Третьей Эпохи Средиземья.
Поклонники сейчас предполагают, что в сериале мы увидим молодого Арагорна и, возможно, предысторию кольца.
Напомним, недавно студия Amazon объявила имена сценаристов, работающих над сюжетом сериала по мотивам вселенной Толкиена "Властелин колец". Ими стали Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн ("Стартрек: Бесконечность", "Годзилла против Конга"). Главным героем первого сезона станет король Арагорн.
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