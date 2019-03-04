В сети появилась карта-спойлер сериала "Властелин колец"

Компания Amazon создала интерактивную карту Средиземья

Карта Средиземья Фото: YouTube

Недавно стало известно, что сагу "Властелин колец" хотят превратить в сериал и в новой экранизации вернется Гэндальф. А теперь компания Amazon создала интерактивную карту Средиземья, на которой видны общие контуры известного фэнтезийного мира. Стоит отметить, что сейчас карта понемногу обновляется.

Карта Средиземья Фото: www.amazon.com

Рохана пока что на карте нет. Но зато есть Каленардон – знакомые земли наследники Рохана получили от наместника Кириона. Также Харлиндон, на юге Линдона – древнее королевство, основанное Галадриэль и Келеборном в самом начале Второй Эпохи.

Лаурелиндоренан ( или "Долина Золотого Пения") – леса на западном берегу Андуина. Это Вторая Эпоха. Позже они будут называться Лотлориэном.

Форлиндон, на севере Линдона – королевство, которое основал Верховный король Гил-Галадом. Энедвайт – во времена Первой и Второй Эпох там были густые леса. Так как на карте лесов уже нет, события сериала будут разворачиваться во времена Третьей Эпохи Средиземья.

Поклонники сейчас предполагают, что в сериале мы увидим молодого Арагорна и, возможно, предысторию кольца.

Напомним, недавно студия Amazon объявила имена сценаристов, работающих над сюжетом сериала по мотивам вселенной Толкиена "Властелин колец". Ими стали Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн ("Стартрек: Бесконечность", "Годзилла против Конга"). Главным героем первого сезона станет король Арагорн.

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