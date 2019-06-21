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В сети появились архивные снимки со съемок сериала "Друзья"

Стриминговый сервис Netflix порадовал необычной подборкой фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Архивные снимки со съемок сериала "Друзья"
Архивные снимки со съемок сериала "Друзья"
Фото: instagram.com/netflix

Как известно, сериал "Друзья" до конца 2019 года будет выходить на Netflix и на этой неделе стриминговый сервис сделал подарок для поклонников культового сериала, поделившись с ними архивными фотографиями со съемок проекта "Друзья".

Смотрите видео о том, как звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон отказала принцу Гарри:

Netflix в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал серию снимков, сделанных на съемочной площадке сериала.  Стоит отметить, что в сентябре "Друзьям" исполнится 25 лет, поэтому есть надежда, что стрим-сервис приготовит для поклонников подарок не менее прекрасный, чем этот.

Архивные снимки со съемок сериала "Друзья"
Фото: instagram.com/netflix
Архивные снимки со съемок сериала "Друзья"
Фото: instagram.com/netflix
Архивные снимки со съемок сериала "Друзья"
Фото: instagram.com/netflix
Архивные снимки со съемок сериала "Друзья"
Фото: instagram.com/netflix
Архивные снимки со съемок сериала "Друзья"
Фото: instagram.com/netflix
Архивные снимки со съемок сериала "Друзья"
Фото: instagram.com/netflix
Архивные снимки со съемок сериала "Друзья"
Фото: instagram.com/netflix
Архивные снимки со съемок сериала "Друзья"
Фото: instagram.com/netflix
Архивные снимки со съемок сериала "Друзья"
Фото: instagram.com/netflix
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Фанаты попросили снять одиннадцатый сезон с участием Дженнифер Энистон, Мэтта ЛеБлана, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дэвида Швиммера и Лизы Кудроу.

Напомним, ранее сценаристка и одна из создателей ситкома Марта Кауфманн в интервью журналу The Rolling Stone призналась, что продолжение сериала никто не будет снимать и на это есть ряд причин.

А вот актриса Дженнифер Энистон, сыгравшая главную героиню Рэйчел, призналась, что и не против сняться в перезапуске проекта. Также актриса призналась, что Лиза Кудров, Кортни Кокс и она хотели бы снять эпизод-продолжение знаменитого сериала "Друзья", но у них есть некоторые недоразумения с мужским актерским составом.

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Источник: Сегодня
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