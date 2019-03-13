В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак"

Главную роль в проекте исполнит Генри Кавилл

"Ведьмак" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix готовит, наверное, один из самых масштабных своих проектов - новый англоязычный телесериал, основанный на популярном романе польского писателя Анджея Сапковского "Ведьмак". И недавно стриминговый сервис показал первый взгляд на Генри Кавилла в роли Геральта, а также коротенькое видео. Да и сам актер не раз делился в сети фото и видеороликами со съемочной площадки.

Теперь в сети "всплыли" новые кадры рабочего процесса сериала "Ведьмак". В частности, полюбоваться на фотографии можно на Reddit и на PSLS. Или в Twitter, посвященном Генри "Супермену" Кавиллу, исполнителю титульной роли.

TWITTER— Henry Cavill News (@HenryCavillNews) March 10, 2019

В первом сезоне, который выйдет в 2019 году, заявлены восемь эпизодов, однако, точная дата релиза пока не обозначена.

Шоураннером выступает Лорен Шмидт ("Сорвиголова", "Защитники", "Академия Амбрелла"). Отметим, что в проекте сыграет 26-летняя актриса Анна Шаффер известна по фильму "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (сыграла Ромильду Вейн) и сериалу "Класс". А также к актерскому касту "Ведьмака" присоединился и словацкий каскадер Владимир Фурдик, сыгравший Короля Ночи в "Игре престолов".

Кстати, а 18 марта в 20:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера медицинского комедийного сериала "Швидка".

Смотрите видео сериальном буме в Украине:

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