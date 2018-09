В сети появился финальный трейлер драмы "Человек на Луне" с Райаном Гослингом

Основой для фильма стала официальная биография астронавта "First Man: The Life of Neil A.Armstrong"

Кадр из фильма "Человек на Луне"

Студия Universal Pictures опубликовала последний трейлер драмы "Человек на Луне" режиссера музыкального фильма "Ла-Ла Ленда" Дэмьена Шазелла. Уже традиционно в главной роли выступил Райан Гослинг, которого мы уже видели в первом трейлере.

Фильм расскажет о знаменитом американском астронавте Ниле Армстронге, который стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Это произошло 20 июля 1969 года в ходе экспедиции космического корабля "Аполлон-11". Его в картине играет Райан Гослинг, а Клэр Фой, недавно получившая премию "Эмми" за роль Елизаветы II в сериале "Корона", сыграла его жену Джанет.

Основой для фильма стала официальная биография астронавта "First Man: The Life of Neil A.Armstrong" ("Первый человек: Жизнь Нила А. Армстронга"), написанная историком Джеймсом Р. Хэнсеном.

Отметим, что мировая премьера "Человека на Луне" прошла 29 августа на Венецианском кинофестивале, где новая работа Шазелла стала фильмом открытия.

Напомним, ранее канадский актер рассказал, что на съемочной площадке он получил сотрясение мозга первой степени. Инцидент произошел во время того, как актер тренировался на специальном устройстве в NASA.