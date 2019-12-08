В сети появился первый тизер второй части "Чудо-женщины" – видео

Премьера фильма ожидается летом 2020 года

"Чудо-женщина 1984": вышел первый трейлер Фото: instagram.com/gal_gadot

В сети появился первый тизер-трейлер фильма "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот и Крисом Пайном в главных ролях. Премьера картины, которую неожиданно перенесли, состоится летом 2020 года.

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Полноценный трейлер предстоящей картины ожидается в ближайшее время, а пока актриса Галь Гадот, которая исполнила роль Дианы Принс в супергеройской картине, поделилась коротким тизером с поклонниками.

Ролик также был размещен в Twiter "Чудо-женщины".

Одним из главных противников супергероини во второй части станет героиня Кристен Уиг — ученая-археолог Барбара Энн Минерва, превратившаяся в женщину-кошку Гепарду.

Напомним, что ранее премьера фильма режиссера Пэтти Дженкинс была запланирована на 3 декабря 2019 года, но впоследствии дату релиза изменили. Так, вторая часть современной "Чудо-женщины" состоится 5 июня 2020 года.

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