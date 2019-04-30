В сети появился первый трейлер "Соника в кино"

Студия Paramount Pictures опубликовала трейлер фильма по мотивам популярной компьютерной игры

В сети появился первый трейлер "Соника в кино"

Студия Paramount Pictures опубликовала первый официальный трейлер картины "Соник в кино", снятой по мотивам культовой компьютерной игры от SEGA. Роль главного антагониста в фильме исполнил комедийный актер Джим Керри, которому, к слову, очень идут усы.

В двухминутном ролике зрители впервые видят Соника - ежа, который обладает способностью очень быстро передвигаться, его врага – Доктора Роботника, а также второстепенных персонажей. По сюжету фильма добродушный еж вынужден спасать Землю, в то время, как злодей Роботник ведет на него охоту.

Режиссером "Соник в кино" выступил Джефф Фаулер. В ленте также снялись Джеймс Марсден, Нил МакДонаф и Тика Самптер.

Премьера "Соника в кино" в Украине запланирована на 7 ноября этого года.

Напомним, что ранее вышел трейлер картины "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером.

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