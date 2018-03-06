В сети появился тизер нового сезона сериала "Черное зеркало"

Дата выхода новых серий пока не сообщается

Еще перед Новым 2018 годом появились трейлеры всех эпизодов четвертого сезона сериала "Черное зеркало".

Теперь в сети был опубликован тизер нового сезона популярного сериала "Черное зеркало". Дата выхода новых серий пока не сообщается.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) 5 марта 2018 г.

Напомним, Netflix снимает новый сезон "Карточного домика" без актера Кевина Спейси, которого обвинили в сексуальных домогательствах. В воскресенье, 4 марта, в сети уже появился первый тизер.

Ролик был опубликован на канале стримингового сервиса в YouTube в воскресенье, 4 марта. Судя по тизеру – все карты открыты и главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд (Робин Райт).