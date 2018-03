В сети появился тизер нового сезона сериала "Черное зеркало"

Еще перед Новым 2018 годом появились трейлеры всех эпизодов четвертого сезона сериала "Черное зеркало".

Теперь в сети был опубликован тизер нового сезона популярного сериала "Черное зеркало". Дата выхода новых серий пока не сообщается.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7