В сети появился тизер нового сезона сериала "Черное зеркало"

Сегодня, 12:33

Дата выхода новых серий пока не сообщается

Новый тизер сериала &quot;Черное зеркало&quot;. Фото: space.ca
Новый тизер сериала "Черное зеркало". Фото: space.ca

Еще перед Новым 2018 годом появились трейлеры всех эпизодов четвертого сезона сериала "Черное зеркало".

Теперь в сети был опубликован тизер нового сезона популярного сериала "Черное зеркало". Дата выхода новых серий пока не сообщается.

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Напомним, Netflix снимает новый сезон "Карточного домика" без актера Кевина Спейси, которого обвинили в сексуальных домогательствах. В воскресенье, 4 марта, в сети уже появился первый тизер.

Ролик был опубликован на канале стримингового сервиса в YouTube в воскресенье, 4 марта. Судя по тизеру – все карты открыты и главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд (Робин Райт).
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"Сегодня"

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