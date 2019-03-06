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В сети появился трейлер фильма "Однажды в Стокгольме"

Премьера фильма состоится в апреле 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:23
"Однажды в Стокгольме"
"Однажды в Стокгольме"
Фото: YouTube

В сети появился трейлер фильма "Однажды в Стокгольме". Ролик разместили на канале Movieclips Trailers в YouTube.

В центре сюжета реальные события 1973 года – ограбление шведского банка, вследствие которого появился термин "стокгольмский синдром". Преступник Ян-Эрик Ульссон, сбежавший из тюрьмы, захватил банк Kreditbanken и взял в плен четверых заложников. Когда через несколько дней Ульссон был взят полицией, пленные заступились за него.

Режиссером  фильма выступил Роберт Будро. Роли исполнили Итан Хоук, Нуми Рапас, Марк Стронг. Премьера фильма "Однажды в Стокгольме" состоится в апреле 2019 года. 

Напомним, в сети появился новый трейлер блокбастера "Шазам!" с актером Закари Ливаем в главной роли. Ролик опубликовала студия Warner Bros. Pictures на своем канале на YouTube. 

Также компания Lionsgate уже даже опубликовала новый трейлер предстоящего супергеройского фильма "Хеллбой".

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Источник: Сегодня
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