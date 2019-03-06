В сети появился трейлер сериала "Воин" по рукописям Брюса Ли

Дочь Брюса Ли нашла рукописи отца, которые легли в основу сериала

"Воин" Фото: YouTube

В сети появился первый трейлер сериала по рукописям Брюса Ли "Воин". Ролик появился на YouTube-канале Cinemax.

Над проектом "Воин" Ли трудился до дня своей смерти летом 1973-го годах. Только через много лет дочь Брюса нашла рукописи отца, которые легли в основу сериала. По сюжету, молодой эмигрант из Китая приезжает в США во второй половине XIX века и оказывается в эпицентре противостояния этнических банд, перерастающего в настоящую войну.

В ролях: Джейсон Дж. Тобин ("Тройной форсаж: Токийский дрифт"), Эндрю Кодзи ("Не те парни"), Джо Таслим ("Рейд"), Оливия Чен ("Марко Поло", "Сверхъестественное"), Киран Бью ("Доктор Кто"), Лэнгли Кирквуд ("Судья Дредд", "Черные паруса"), Перри Юнг ("Джон Уик 2"),

Пилот поставил Ассаф Бернстайн (неубедительный прошлогодний хоррор "Темное зеркало"). Черновики Ли переосмысливал до сценария Джонатан Троппер ("Банши", "Винил"), он же выступил сопродюсером. Наряду с Джастином Лином ("Стартрек", "Форсаж"), большим поклонником Ли, и Шэннон Ли, дочерью Брюса, которая разрабатывала проект более пяти лет.

Пока что анонсированы десять эпизодов. Премьера "Воина" состоится в апреле 2019 года.

Напомним, ранее в сети появился тизер сериала "Воин" (Warrior) по черновикам известного актера Брюса Ли.

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