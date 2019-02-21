В сети появился трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне

В ленте поп-короля обвиняют в изнасиловании двоих несовершеннолетних мальчиков

Фильм о Майкле Джексоне Фото: YouTube

В сети появился трейлер нашумевшего скандального фильма о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд", производством которого занимается HBO. Премьера его намечена на 3-4 марта текущего года.

В киноленте поп-короля обвиняют в изнасиловании двоих несовершеннолетних мальчиков. Героями фильма являются двое взрослых мужчин, которые, по их словам, подверглись насилию со стороны Джексона еще в детском возрасте.

Фильм о Майкле Джексоне Скриншот из видео

В основе ленты – интервью программиста Джеймса Сейфчака и хореографа Уэйда Робсона. Оба выросли рядом с Майклом Джексоном, жили на его ранчо "Неверленд", ездили с певцом в туры, снимались в клипах и рекламе. В фильме мужчины уверяют, что наставник злоупотреблял дружбой. Якобы он с семи лет заставлял смотреть порно и склонял к интиму.

Помимо этого, в ленте раскрываются подробности из детства певца, а также его артистического становления.

Напомним, премьера фильма о Майкле Джексоне состоялась на кинофестивале Сандэнс в штате Юта.

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