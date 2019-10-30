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В сети появился трейлер юбилейного фильма-концерта Аллы Пугачевой

Концерт состоялся в апреле, но Примадонна решила порадовать поклонников, которые на него не попали

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/alla_orfey

В сети появился официальный трейлер киноверсии того самого большого юбилейного концерта Аллы Пугачевой 17 апреля. Фильм предназначен для тех поклонников, которые не смогли посетить живое шоу Примадонны.

Кстати, Алла Пугачева порадовала поклонников, опубликовав новые фотографии:

Алла Борисовна также ранее анонсировала в своем Instagram, что у шоу появится экранная версия. И что ее покажут в кинотеатрах страны. Где и когда именно – певица не сообщала.

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Теперь же стало известно, что премьера фильма состоится уже 31-го октября. В ролике показаны кадры с концерта Примадонны, поздравления супруга Максима Галкина и ее детей.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle сделал подборку хитов Аллы Пугачевой. Отметим, что 15 апреля, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева отпраздновала свой юбилей. Звезде исполнилось 70 лет! В честь юбилея 15 апреля Алла Борисовна дала грандиозный концерт, подготовка к которому проходила очень активно.

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