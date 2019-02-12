В сети появился убойный трейлер супергеройского блокбастера "Шазам!"
Главную роль сыграл Закари Ливай
Недавно киностудия Warner Bros. опубликовала первый трейлер супергеройской картины "Шазам!". Теперь в сети появился новый трейлер блокбастера с актером Закари Ливаем в главной роли.
Фильм посвящен супергеройской тематике и рассказывает о герое, наделенном сверхспособностями. По сюжету, герой-подросток обнаруживает, что может превращаться во взрослого мужчину, обладающего сверхъестественными способностями. В итоге он начинает испытывать свои новообретенные таланты и извлекать из них выгоду. Беззаботная жизнь героя продолжается до тех пор, пока ему не приходится столкнуться с воплощением зла – доктором Таддеусом Сиваном.
В новый трейлер вошли свежие кадры из фильма. В ленте также снимаются Эшер Энджел, Джек Дилан Грейзер и Марк Стронг. Режиссером выступил Дэвид Ф. Сандберг.
Напомним, в сети появился первый трейлер картины "Капитан Марвел". Отметим, что фильм посвящен персонажу Кэрол Денверс из одноименных комиксов. В главных ролях снимаются Бри Ларсон и Сэмюэл Л. Джексон.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram