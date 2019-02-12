В сети появился убойный трейлер супергеройского блокбастера "Шазам!"

Главную роль сыграл Закари Ливай

"Шазам!" Фото: YouTube

Недавно киностудия Warner Bros. опубликовала первый трейлер супергеройской картины "Шазам!". Теперь в сети появился новый трейлер блокбастера с актером Закари Ливаем в главной роли.

Фильм посвящен супергеройской тематике и рассказывает о герое, наделенном сверхспособностями. По сюжету, герой-подросток обнаруживает, что может превращаться во взрослого мужчину, обладающего сверхъестественными способностями. В итоге он начинает испытывать свои новообретенные таланты и извлекать из них выгоду. Беззаботная жизнь героя продолжается до тех пор, пока ему не приходится столкнуться с воплощением зла – доктором Таддеусом Сиваном.

В новый трейлер вошли свежие кадры из фильма. В ленте также снимаются Эшер Энджел, Джек Дилан Грейзер и Марк Стронг. Режиссером выступил Дэвид Ф. Сандберг.

Напомним, в сети появился первый трейлер картины "Капитан Марвел". Отметим, что фильм посвящен персонажу Кэрол Денверс из одноименных комиксов. В главных ролях снимаются Бри Ларсон и Сэмюэл Л. Джексон.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram