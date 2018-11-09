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В сети появился умилительный трейлер мультфильма "Недостающее звено"

Героев мультфильма озвучили Хью Джекман, Зои Салдана, Стивен Фрай и другие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
&quot;Недостающее звено&quot;. Фото: MyMovies
"Недостающее звено". Фото: MyMovies

На днях студия Illumination выпустила первый официальный трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2". А теперь в сети появился первый трейлер анимационной приключенческой комедии "Недостающее звено" (Missing Link).

Это пятая полнометражная картина студии Laika. Режиссером выступил Крис Батлер. Это история о том, как господин Фрост обнаруживает "недостающее звено" эволюционной лестницы, но очень милое, хотя и тяжелое. Мистер Звено - 2,5 м ростом, весит 280 кг и покрыт шерстью. Он веселый, добрый и умеет писать и читать.

А озвучивали героев мультфильма: Хью Джекман, Зои Салдана, Тимоти Олифант ("Дэдвуд"), Эмма Томпсон, Зак Галифианакис и Стивен Фрай.

Мировая премьера фильма – 5 апреля 2019 года. 

Напомним, скоро на широкие экраны выйдет мультфильм "Гринч". Главного героя – Гринча озвучивал актер Бенедит Камбербэтч. 

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Источник: "Сегодня"
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