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В сети появился впечатляющий трейлер украинского фильма "Иловайск"

Фильм основан на реальных событиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:24
Кадр из фильма "Иловайск"
Кадр из фильма "Иловайск"
Фото: YouTube

В сети появился официальный трейлер украинского военного боевика"Иловайск". В режиссерском кресле – Иван Тимченко. Ролик появился на YouTube-канале B&H Film Distribution Company. Фильм основан на реальных событиях.

Узнайте, как война кардинально изменила судьбы миллионов украинцев:

В 2014 году командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Бишут, который был ранен в бою за Иловайск, чудом остается жив в оккупированном городе. Его разыскивает назначенный комендантом Иловайска российский офицер Рунков, для которого эта война превратилась в личную трагедию, и он жаждет не справедливости, а мести. 

В фильме сыграют Тарас Костанчук, Анастасия Ренард, Руслан Сокольник, Сергей Дзялик, Олег Драч, Александр Мавриц и Евгений Ламах. 

В кинотеатрах фильм "Иловайск" появится 29 августа 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто стал сценаристом фильма об Иловайске.

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трейлер иловайск
Источник: Сегодня
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