В сети появился "ядовитый" тизер нового сезона "Рика и Морти"

Это анимационная пародия на все имеющиеся в природе клише как научной, так и не особо фантастики

Кадр из мультсериала "Рик и Морти"

В сети появился взрывной тизер четвертого сезона анимационной пародии на все имеющиеся в природе клише как научной, так и не особо фантастики – "Рика и Морти" (Rick and Morty). Ролик опубликован в официальном Twitter шоу.

Пятнадцатисекундное видео, где крепко злоупотребляющий безумный ученый и его склонный к истерии внук представлены в виде супергероев, решен в стилистике японской анимации. И более того, содержит вполне конкретные аллюзии на опенинг "Людей Икс" – все исключительно энергично.

Отметим, что "Рик и Морти" выходят с 2013 года – немедля завоевав культовый статус и взяв ряд наград. Авторы – Джастин Ройланд и Дэн Хармон.

Напомним, стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер из предстоящего мультфильма "Разочарование" (Disenchantment). Позже появился и трейлер из предстоящего мультфильма от создателя "Симпсонов" и "Футурамы" – Мэтта Гроунинга.