В сети появился крутой трейлер украинского фильма "Король Данило"

Фильм выйдет в прокат 22 ноября 2018 года

"Король Данило". Кадр из тизера

В сети наконец появился трейлер нового украинского фильма "Король Данило". Это история о том, как Данило Галицкий получил корону от Папы Римского и стал первым королем Руси.

В главных ролях – Сергей Ярмошенко, Олег Сикиринский, Юрий Выхованец, Алексей Кравчук, Александр Кузьменко, Петр Бенюк, Альбина Сотникова.

Фильм выйдет в прокат 22 ноября 2018 года. Режиссер ленты – Тарас Химич.

Напомним, на Закарпатье в Синевирской Поляне начались съемки полнометражного исторического экшена "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева, производства компании Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Завершить съемочный период создатели фильма планируют в конце августа, а премьера ленты состоится в 2019 году.

Кроме того, в сети появился трейлер предстоящего франко-бельгийского драматического фильма "Курск", основанного на книге Роберта Мура "Время умирать". В главных ролях в ленте снялись Колин Ферт и Леа Сейду.

Также в сети появился новый трейлер исторической драмы "Круты 1918" Алексея Шапарева. Картина расскажет о легендарном сражении на железнодорожной станции "Круты", которое состоялось 100 лет назад.