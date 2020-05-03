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В США покончил с собой сценарист фильма ужасов про куклу Чаки

Джон Лафия ушел из жизни в возрасте 63 лет

Инна Петрова
Сегодня, 18:48

В США умер один из сценаристов фильма ужасов "Детские игры", режиссер и продюсер Джон Лафия. На момент смерти ему было 63 года. Мужчина был найден в своем дома в Лос-Аджелесе.

Ранее сообщалось о смерти автора "Тома и Джерри" – художника-мультипликатора Джина Дейча.

"Привет, я Чаки! Поиграем?".Эта фраза знакома всем, кто хоть раз видел фильм "Детские игры" или "Детские игры 2". Автором фразы, которую часто произносит кукла Чаки, был именно Джон Лафия. Он также придумал имя для персонажа страшилки.

Сценарист Джон Лафия
Сценарист Джон Лафия
Фото: facebook.com/jlafia

Тело Джона Лафии нашли 29 апреля в доме в Лос-Анджелесе, передает The Hollywood Reporter. Однако о кончине кинематографиста стало известно только 2 мая. Полиция квалифицировала дело как суицид.

"Мы потрясены известием о смерти нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи Чаки. Он написал оригинальный сценарий "Детских игр" вместе с режиссером Томом Холландом и мной", – сообщил коллега погибшего Дон Манчини.

Джон Лафия и Дон Манчини | Фото: facebook.com/don.mancini.58/

Джон Лафия родился в 1957 году. Он получил образование в сфере кино и телевидения и всю жизнь посвятил созданию фильмов. Кроме "Детских игр", он работал над фильмами "Голубая игуана", "Лучший друг человека", "Крысы" и другими.

Какие фильмы были популярны в 90-х, смотрите в сюжете:

Напомним, что в конце марта в возрасте 80 лет умер легендарный американский кантри-певец Кенни Роджерс.

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