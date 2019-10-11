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"В свободе наша сущность": реакция соцсети на фильм "Захар Беркут"

Многие уже успели посмотреть картину Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Кадры со съемок фильма "Захар Беркут"
Кадры со съемок фильма "Захар Беркут"

В украинский прокат вышел долгожданный фильм "Захар Беркут". Премьера прошла в Киеве, в кинотеатре Киевская Русь. Режиссерами ленты стали украинец Ахтем Сеитаблаев и американец Джон Винн. В фильме есть современные элементы: много батальных сцен, юмор, музыка и чрезвычайные пейзажи.Посмотреть картину уже успели многие пользователи сети, а мы собрали интересные отзывы о картине в соцсетях.

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В основном, отзывы положительные и восторженные. Кто-то вспомнил, что саундтрек к фильму написала группа "Океан Ельзи", кто-то отметил красоту Карпат в фильме. Есть посты и о том, что в некоторых моментах зрителю было скучно.

Отзывы пользователей соцсети о фильме "Захар Беркут"
Фото: Facebook, Instagram.com
Отзывы пользователей соцсети о фильме "Захар Беркут"
Фото: Facebook, Instagram.com
Отзывы пользователей соцсети о фильме "Захар Беркут"
Фото: Facebook, Instagram.com
Отзывы пользователей соцсети о фильме "Захар Беркут"
Фото: Facebook, Instagram.com
Отзывы пользователей соцсети о фильме "Захар Беркут"
Фото: Facebook, Instagram.com
Отзывы пользователей соцсети о фильме "Захар Беркут"
Фото: Facebook, Instagram.com
Отзывы пользователей соцсети о фильме "Захар Беркут"
Фото: Facebook, Instagram.com
Отзывы пользователей соцсети о фильме "Захар Беркут"
Фото: Facebook, Instagram.com
Отзывы пользователей соцсети о фильме "Захар Беркут"
Фото: Facebook, Instagram.com
Отзывы пользователей соцсети о фильме "Захар Беркут"
Фото: Facebook, Instagram.com
Отзывы пользователей соцсети о фильме "Захар Беркут"
Фото: Facebook, Instagram.com
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Напомним, ранее о секретах создания фильма поделились режиссеры картины, а также актеры, сыгравшие в ней. Раскрыла секреты создания костюмов для фильма и костюмер Антонина Белинская.

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