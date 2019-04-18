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В тизере нового альбома Rammstein показали украинский Херсон

В ролике Rammstein показан город с высоты птичьего полета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:25
Группа Rammstein
Группа Rammstein
Фото: instagram.com/rammsteinofficial

Скандальная немецкая группа Rammstein, которая выпустила скандальный клип Deutschland и анонсировала новый альбом, показала в новом видеоролике украинский город Херсон с высоты птичьего полета, сообщает Na chasi.

На видео Rammstein показано перекресток улиц 200-летия Херсона и 49-й Гвардейской дивизии, площадь 40-летия Победы.

Скриншот из google.com/maps

Местные называют эту местность "Площадью Трех штыков" – посередине транспортного кольца стоит монумент защитникам Херсона от нацистов в виде тех самых трех штыков.

Скриншот из google.com/maps

Это видео – превью нового альбома группы. Пока неизвестно, почему музыканты выбрали для своего видео этот спальный район Херсона.

Отметим, что новый альбом Rammstein выходит 17 мая. Пока группа представила девять отрывков из песен, которые войдут в новый альбом, а также песню и клип Deutschland. 

Напомним, ранее солист немецкой группы Rammstein, Тилль Линдеманн был замечен в одном из киевских заведений.

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Источник: Сегодня
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