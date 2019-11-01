В ток-шоу "Говорить Україна" стала известна дальнейшая судьба детей, которых порезала собственная мать

В студии ток-шоу стало известно, что всех пятерых детей готова забрать их тетя с мужем

Алексей Суханов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидели в среду, 30 октября, в 19:50 на телеканале "Украина" раскрылись подробности шокирующей истории, которая произошла в Запорожье. Мать пятерых детей порезала трех младших кухонным ножом. Остановили женщину ее старшая дочь и соседка, которые вызвали полицию. О будущем пострадавших малышей рассказали в студии.

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20 октября вечером 30-летняя Наталья, молодая мать, едва не убила кухонным ножом троих собственных детей. В то время, когда произошла трагедия, отца не было дома. Мать положила детей спать, а потом пошла в кухню за ножом и начала их резать. Старшая дочь Натальи проснулась от криков и стала свидетелем трагедии, побежала к соседям, а те вызвали полицию и скорую.

Малышей доставили в реанимацию с тяжелыми травмами, а женщину, которая набросилась на своих детей – в психиатрическую больницу.

"Я открыла дверь, и девочка стала кричать, что ее мать убивает Киру и Леню! Я ничего не поняла и побежала к соседке. Когда я зашла в дом, то ко мне из комнаты вышла Наталья с кухонным ножом в руках. Он был весь в крови. Глаза у нее были просто стеклянные. Она говорила: "Я их сейчас убью, они дьявольские дети. Это все дьявол". Я забрала нож и вызвала скорую, и полицию. Затем я забежала в комнату, где кричали дети. Там я увидела Леню и Киру в крови. Маленький мальчик все время кричал "Мамочка! Помоги! Возьми на ручки!!!". Наташа подошла, взяла его на руки и...начала душить. Я забрала Леню у нее и понесла в другую комнату. Наташа потеряла сознание. Потом приехала скорая и полиция, и забрала всех", – вспомнила соседка тот трагический день.

Среди версий, что именно стало причиной агрессии Натальи, была продажа дома, который арендовала семья и ссоры со своим мужем. Последний поделился с журналистами "Говорить Україна" своими мыслями по этому поводу.

"Мы с Натальей вместе 11 лет, я начал жить с ней, когда у нее уже было двое детей, я принял их как родных. Я много раз за эти годы предлагал ей официально жениться, а она отказывала, поэтому мы жили как сожители. Сначала мы жили хорошо, все было нормально, но с переездом в Запорожье наши отношения ухудшились, а особенно – в последние месяцы. За два дня до трагедии Наталья проснулась утром и просто говорила мне: "Я не хочу, чтобы ты с нами дальше жил. Я тебя не люблю, я полюбила другого". У нас из-за этого начался скандал. Я считаю, что это может быть связано с любовником моей жены. Возможно, поэтому она просто сошла с ума", – поделился отец пострадавших детей с журналистами.

В студии ток-шоу стало известно, что всех пятерых детей готова забрать их тетя с мужем, которые воспитывают своих троих детей.

"Иногда мы не видим, что с нашими родными людьми случается что-то странное, что они буквально каждым словом и шагом кричат, что им нужна помощь. А когда случается трагедия, чаще всего уже слишком поздно что-то делать", – прокомментировал ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов.

Напомним, благодаря резонансу, возникшему после одного из выпусков главного социального ток-шоу страны "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым, которое выходит на канале "Украина" по будням в 19:45, Владимир Зякун, получивший пожизненный срок и отсидевший 14 лет за чужое преступление, вышел на свободу.

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