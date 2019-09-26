В Трускавце пройдет VIII международный кинофестиваль "Корона Карпат": подробности

Организаторы "зеленый" свет дали только украинским фильмам

Кинофестиваль "Корона Карпат" Фото: facebook.com/koronakarpat

Только на днях в Харькове стартовал международный фестиваль Khariv MeetDocs, как стало известно, что с 7 по 10 ноября 2019 в Трускавце пройдет VIII Трускавецкий международный кинофестиваль "Корона Карпат". Кинофестиваль – особенный, ведь как и в прошлом году, организаторы уже второй раз за всю историю его проведения "зеленый" свет дали только украинским фильмам.

Также смотрите видео о том, как прошел кинофестиваль в Одессе:

Украинский кинематограф полной грудью заявил о своей силе, мощности и умении снять такое кино, которое смело конкурирует с зарубежными фильмами на мировых кинофестивальных площадках.

Любители кино смогут посмотреть в рамках конкурсной программы такие полнометражные фильмы:

"Бобот та енергія всесвіту", режисер Максим Ксьонда;

"Тринадцятий автобус", режисер Олександр Безручко;

"Зрадник", режисер Марк Хаммонд;

"Тарас. Повернення", режисер Олександр Денисенко;

"Східняк", режисер Андрій Іванюк;

"Заборонений", режисер Роман Бровко;

"Гуцулка Ксеня", режисер Олена Дем'яненко;

"Пригоди S Миколая", режисер Семен Горов;

"Позивний Бандерас", режисер Заза Буадзе;

"Мої думки тихі", режисер Антоніо Лукіч;

"11 дітей з Моршина", режисер Аркадій Непиталюк.

Обещает быть чрезвычайно интересной и насыщенной и программа короткого метра и "дипломных работ". Список фильмов, которые прошли отбор во Второй программе:

"Анна", режисер Олесь Санін;

"Урок", режисер Михайло Іллєнко;

"Домовина", режисер Кадім Тарасов;

"Проти течії. Не вигадана історія", режисер Богдан Юсипчук;

"Кохання", режисер Микита Лиськов;

"Переполох у Трускавці", режисер Олег Бачинський;

"Останні сусіди", режисер Євгенія Мельник;

"Перехрестя війни", режисер Євгенія Мельник;

"Повернення", режисер Варвара Філіпчук;

"EVOL", режисер Ігор Рябчук;

"Int.Kitchen.Night", режисер Аркадій Непиталюк;

"Штангіст", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук;

"Афіна", режисер Сергій Пудіч;

"Не вірю", режисер Сергій Пудіч;

"Склеп", режисер Світлана Новітська;

"Після вогню", режисер Андренік Берберіан;

"Деякі дзеркала", режисер Олександра Алєксєєва;

"Нетерпимість", режисер Володимир Бакум;

"Між лініями", режисер Антон Чистяков;

"Пляшка", режисер: Єгор Бондаренко;

"Операція Д.У.П.А.", режисер: Іван Шоха.

Фильмом открытия 8-го Трускавецкого кинофестиваля "Корона Карпат" станет картина "Мої думки тихі" режиссера Антонио Лукича, которая была награждена специальным призом жюри программы East of the West 54-го Карловарского международного кинофестиваля.

Книголюбам организаторы также подготовили подарок – в рамках кинофестиваля Сергей Дзюба и Арсений Кирсанов презентуют свою книгу "Запрещенный" (на основе книги біл снят одноименный фильм), а также авторы представят еще одну собственную книгу "Позывной Бандерас". Будет представлена ​​книга "Мститель с курорта Трускавец" сценаристами Борисом Савченко и Тарасом Метиком.

В рамках программы "Показы фильмов местных кинематографистов" состоится премьера фильма "Дрогобицька голгофа" (режиссер-постановщик Александр Король). На кинофестивале также будет показан документальный фильм об одном из величайших художников ХХ века Казимире Малевиче – "Малевич. Украинский квадрат" (режиссер Дмитрий Джулай).

Среди интересных мероприятий 8-го Трускавецкого Международного кинофестиваля "Корона Карпат" – внеконкурсные программы, концерты и творческие встречи с ведущими актерами Украины, а также творческая встреча в специализированной школе для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Борислав. На фестивале традиционно будет установлено Бронзовую плиту фильма-победителю предыдущего кинофестиваля.

Представители "Ассоциации фильмкомисий Украины" проведут презентацию для кинематографистов возможностей своих регионов для комфортного кинопроизводства. Участники фестиваля побывают на круглых столах, мастер-классах, ознакомятся с локациями региона.

Кинофестиваль пройдет при поддержке программы правительства и Министерства культуры Украины "Малые города – большие впечатления", Государственного агентства Украины по вопросам кино, департамента культуры Львовской облгосадминистрации и Трускавецкого городского совета.

Напомним, летом в Одессе прошел Международный кинофестиваль.

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