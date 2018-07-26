В Яремче установили два рекорда Украины

В Карпатах станцевали самый длительный гуцульский танец аркан

В Яремче установили два рекорда Украины. Фото: пресс-служба

В Яремче с 21 по 29 июля проходит юбилейный ХХV Международный гуцульский фестиваль. В один из фестивальных дней, в карпатском городке Татаров были установлены два рекорда Украины: первый – на самый длительный гуцульский танец аркан, второй – на массовое угощение блюдами, приготовленными на огне.

Гуцульские угощения Фото: пресс-служба

Чтобы не пропустить такие события, гости и участники фестиваля разместились в отеле Romantik Spa Hotel, славящимся своим отменным сервисом, прекрасной кухней и лучшим в западной Украине косметологическим и SPA-комплексом.

Так, за звание самого выносливого исполнителя традиционного гуцульского танца соревновалось 65 юношей и мужчин. Организаторы фестиваля пригласили всех желающих почувствовать дух этого танца и стать в неразрывный круг аркана.

Парни танцуют аркан Фото: пресс-служба

Отметим, что аркан называют символом жизни, ведь гуцулы говорят, что сначала в танце нужно "родиться", а в конце вместе с мелодией "умереть". Танец исполняют мужчины в круге или полукруге с топорчиками в руках. Кроме того, в былые времена в Карпатах парня, который не умел танцевать аркан или был недостаточно умелым в искусстве этого танца, молодежь не принимала в свою компанию.

"Танец аркан – это символ горного стиля, поэтому все перипетии жизни нашли свое место в нем. Аркан – истинно мужской танец, символизирующий братство и поддержку товарища справа и слева. Танец может длиться достаточно долго и ни один порядочный гуцул не прекратит двигаться", – рассказал координатор Международного гуцульского фестиваля Иван Гаврон.

Итак, первые полчаса танцевального соревнования выдержал 31 участник, а полный час смогли танцевать всего лишь шесть человек. А вот самыми выносливыми стали только двое – 14-летний Алексей и 18-летний Ярослав. Они без перерыва танцевали 1 час и 5 минут.

Национальный рекорд зафиксировали представители Национального Реестра Рекордов Украины. Победители раскрыли секрет, что готовились к установлению рекорда более трех месяцев. Парни тренировали выносливость и технику движений, ведь танец аутентичный и изнурительный.

В Яремче установили два рекорда Украины. Фото: пресс-служба В Яремче установили два рекорда Украины. Фото: пресс-служба В Яремче установили два рекорда Украины. Фото: пресс-служба В Яремче установили два рекорда Украины. Фото: пресс-служба В Яремче установили два рекорда Украины. Фото: пресс-служба В Яремче установили два рекорда Украины. Фото: пресс-служба В Яремче установили два рекорда Украины. Фото: пресс-служба В Яремче установили два рекорда Украины. Фото: пресс-служба В Яремче установили два рекорда Украины. Фото: пресс-служба В Яремче установили два рекорда Украины. Фото: пресс-служба В Яремче установили два рекорда Украины. Фото: пресс-служба 1/11

Напомним, во время рождественских выходных Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, Наталия Бучинская и Татьяна Гончарова побывали в Яремче, где уже в пятый раз прошел зимний этно-фестиваль Winter Romantik Fest.