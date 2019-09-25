Валерий Николаев рассказал о новой работе, браках и роли в сериале "День рождения Буржуя"

Звезда "Дня рождения Буржуя" сыграл одну из главных ролей в новом проекте "Тайна Марии" телеканала "Украина"

Валерий Николаев Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артист, который исполнил одну из главных ролей в новом сериале "Тайна Марии" телеканала "Украина" Валерий Николаев, рассказал о своей новой работе, четырех браках и как он относится к роли в сериале "День рождения Буржуя". Но самое главное – действительно ли последняя жена Валерия помогала ему избавиться от алкогольной зависимости.

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Единственное место, где можно "поймать" такого актера – за работой в очередном проекте. Журналисты "Ранку з Україною" пообщались с Валерием Николаевым на съемочной площадке его новой картины.

30 сентября в 21:00 на канале "Украина" стартует премьера фильма "Тайна Марии". Расскажите о нем и о своем персонаже.

Не могу много рассказывать о сюжете. Но это очень жизненная история, в которой герои оказываются в непростой ситуации, пытаются найти решение. Что-то получается, что-то нет. Очень много переживаний, очень много светлых моментов.

Валерий Николаев Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

У вас много ролей и в кино, и в театре. Вы и режиссер, и режиссер-постановщик танцев, но люди ассоциируют вас именно как актера по роли Буржуя. Вы как к этому относитесь?

Это меня радует, прекрасно, что была такая работа. Мы очень старались сделать качественно. Если людям понравилось, это здорово. Была прекрасная компания, команда, которая делала действительно многосерийный художественный телевизионный фильм.

Вспомните день, когда вы поняли, что вся страна знает вас как Буржуя. Как вы вообще тогда себя чувствовали?

Вы знаете, мне, наверное, как и всем ребятам, которые участвовали в этом проекте, повезло. Потому что как-то люди очень деликатно проявляют свои эмоции и интерес, говорят, что нравится. Это было удивительно, конечно же, и очень приятно. Мы очень волновались, честно говоря, как это всё пройдёт. Никогда полной уверенности нет, что твоя работа будет воспринята вот так хорошо.

Когда сваливается такой успех на голову, не каждый актер может с этим справиться. Испытывали ли вы стресс и, если да, то как боролись с ним?

Я думаю, вы преувеличиваете сильно. Конечно, это здорово и приятно, когда люди проявляют такой интерес к работе и когда они как хорошо откликаются о ней.

Валерий Николаев Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

(Как и в Буржуе, в реальной жизни актера не было недостатка женского внимания. И, кажется, даже сам Николаев запутался во всех своих отношениях).

Вы женаты четвертый раз.

Я женат третий раз.

(Но везде в интернете пишут о четырех браках актера. Наталья Пирогова, Ирина Апексимова, Любовь Тихомирова – все они актрисы и все были в браке с Николаевым. Но кого мужчина решил вычеркнуть из списка официальных бывших – он так и не сказал).

Почему не сложилось с предыдущими женами?

Это слишком личная история, которая пусть останется личной.

(Четвертую супругу – Эльмиру Земскову – актер встретил на съемках одного шоу, где известные люди пробовали свои силы в цирке. И из обычного вежливого общения все переросло в любовь. В браке пара вместе уже четыре года).

Валерий Николаев Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что вас так зацепило в супруге?

В ней все особенное. Все вместе сложилось – чувство юмора и иронии, ее отношение к жизни, то, как она общается. Это очень важно и, наверное, все это вместе произвело вот такое ошарашивающее впечатление.

(Но в 2016-м году в жизни Валерия началась черная полоса. Многочисленные нарушения правил дорожного движения, аварии, наезды на прохожих. В СМИ говорили: у Валерия проблемы с алкоголем! От него ушла жена! У мужчины депрессия! У актера нет новых проектов)!

Что стало причиной этой черной полосы?

Были достаточно непростые времена, сложности в работе. Поэтому и был такой стресс. Ну, Слава Богу, сейчас всё выровнялось и это в прошлом. Так что надеюсь будет больше интересных работ и возможностей порадовать зрителей.

Валерий Николаев Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

(В конце концов все разговоры в СМИ так и остались лишь разговорами. Эльмира и Валерий вместе. О своем трудном период в жизни он старается больше не вспоминать).

Как вы считаете, справились бы вы со своей зависимостью без помощи жены?

Вы знаете, ее помощь, конечно, очень важна – это факт. Но для того, чтобы избавиться от определенных привычек, нужно проверить силу воли. Так что все это вместе и помогло.

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