Вампирский триллер: The Hardkiss выпустили клип на песню "Жива"

Ролик получился немного мрачноватым

Украинская группа The Hardkiss, которая недавно выпустила новый клип на лирический трек "Сердце", порадовала поклонником новой видеоработой. И это настоящий вампирский триллер на композицию "Жива".

Эта песня является первым синглом из будущего альбома The Hardkiss, который увидит свет только в 2021-м году. Видео получилось жутковатым и мрачным. В ролике фронтвумен группы в образе вампирши с черными глазами. Идея клипа принадлежит режиссеру Mitti Misura.

Съемки клипа проходили в августе на трех локациях в Киеве: Ипподром, "Киевмлын" и Русановская набережная. Видение режиссера идеальной вампирши в образах воплотила Елена Богданова.

Напомним, ранее в свет вышел новый клип группы THE HARDKISS на композицию "Мелодія".

Отметим, что The Hardkiss – украинская музыкальная группа, появившаяся в 2011 году. Авторство всех песен группы принадлежит Юлии Саниной и Валерию Бебко, который также выступает креативным продюсером The Hardkiss. Над образами участников группы работают стилисты Слава Чайка и Виталик Дацюк.

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