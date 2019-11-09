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Ванесса Кирби, Джеймс Нортон и Питер Сарсгаард в бэкстейдже украинского триллера "Цена правды"

Премьера фильма 28 ноября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:06
Кадр из фильма "Цена правды"
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: YouTube

28 ноября состоится премьера фильма-события "Цена правды" от номинантки на премию "Оскар" Агнешки Холланд. Картина, ставшая победителем кинофестиваля в Польше, рассказывает историю британского журналиста Гарета Джонса, демонстрируя трагические события Украины 1932-1933 годов его глазами.

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Создатели фильма представили бэкстейдж, в котором известные и звездные исполнители главных ролей – Ванесса Кирби, Джеймс Нортон и Питер Сарсгаард – поделились своими впечатлениями от съемок и рассказали о важности тем, которые поднимаются в фильме.

"Стоит надеяться, что эта история о чрезвычайной мужестве побудит многих сделать нечто подобное ради правды и встать на защиту людей, о которых идет речь в этом фильме" – Ванесса Кирби.

"Я влюбился в этот фильм, потому что чувствую, что он – очень важен. Это история, которую нужно рассказать миру. Такие люди, как герои нашего фильма Гарет Джонс и Ада Брукс, это такие же люди, как и мы с вами. В любом поколении, в любой стране Западной Европы есть много напуганных людей. Людей, которые запутались, и также много людей, как Гарет, которые пытаются найти своего рода правду, решение проблемы" – Джеймс Нортон.

"Мы живем в такое время, когда нам очень нужны такие вот "Гареты Джонсы". Я хочу сказать, что нам нужны смелые люди, которые пойдут в мир и начнут правдиво освещать то, что в нем происходит" – Питер Сарсгаард.

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