"Вавилон": появились подробности нового фильма от режиссера "Ла-Ла Ленда"
В картине могут сыграть Эмма Стоун и Брэд Питт
Оскароносный режиссер Дэмьен Шазелла ("Ла-Ла Ленд") работает над новой картиной "Вавилон". Кинокомпания Paramount Pictures получила права на этот художественный фильм. Как сообщает Variety, конкурентом Paramount была компания Lionsgate.
Кстати, актер, сыгравший в "Ла-Ла Ленде", Райан Гослинг празднует 39-й день рождения:
Детали сюжета пока не раскрываются, но известно, что действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе 1920-х годов, во время перехода от немого кино к звуковому. На главные роли рассматриваются Эмма Стоун и Брэд Питт. Предположительно, Стоун может сыграть актрису Клару Боу, а Питт – вымышленного актера, которому сложно приспособиться к новому формату кино.
Производством "Вавилона" займутся Оливия Хэмилтон ("Ла-Ла Ленд"), Марк Э. Платт ("Драйв") и продюсеры Мэтт Плуфф и Тоби Магуайр.
Фильм выйдет в мировой прокат 7 января 2022 года.
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