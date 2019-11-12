"Вавилон": появились подробности нового фильма от режиссера "Ла-Ла Ленда"

В картине могут сыграть Эмма Стоун и Брэд Питт

Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд" Фото: YouTube

Оскароносный режиссер Дэмьен Шазелла ("Ла-Ла Ленд") работает над новой картиной "Вавилон". Кинокомпания Paramount Pictures получила права на этот художественный фильм. Как сообщает Variety, конкурентом Paramount была компания Lionsgate.

Кстати, актер, сыгравший в "Ла-Ла Ленде", Райан Гослинг празднует 39-й день рождения:

Детали сюжета пока не раскрываются, но известно, что действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе 1920-х годов, во время перехода от немого кино к звуковому. На главные роли рассматриваются Эмма Стоун и Брэд Питт. Предположительно, Стоун может сыграть актрису Клару Боу, а Питт – вымышленного актера, которому сложно приспособиться к новому формату кино.

Производством "Вавилона" займутся Оливия Хэмилтон ("Ла-Ла Ленд"), Марк Э. Платт ("Драйв") и продюсеры Мэтт Плуфф и Тоби Магуайр.

Фильм выйдет в мировой прокат 7 января 2022 года.

Напомним, стало известно, что актер Колин Фаррелл ведет переговоры со студией Warner Bros. об участии в съемках фильма "Бэтмен", в котором ему предложена роль Пингвина.

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