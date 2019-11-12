Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Вавилон": появились подробности нового фильма от режиссера "Ла-Ла Ленда"

В картине могут сыграть Эмма Стоун и Брэд Питт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"
Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"
Фото: YouTube

Оскароносный режиссер Дэмьен Шазелла ("Ла-Ла Ленд") работает над новой картиной "Вавилон". Кинокомпания Paramount Pictures получила права на этот художественный фильм. Как сообщает Variety, конкурентом Paramount была компания Lionsgate.

Кстати, актер, сыгравший в "Ла-Ла Ленде", Райан Гослинг празднует 39-й день рождения:

Детали сюжета пока не раскрываются, но известно, что действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе 1920-х годов, во время перехода от немого кино к звуковому. На главные роли рассматриваются Эмма Стоун и Брэд Питт. Предположительно, Стоун может сыграть актрису Клару Боу, а Питт – вымышленного актера, которому сложно приспособиться к новому формату кино.

Читайте также:
"Жизнь после смерти": появилось название третьей части "Охотников за привидениями"

Производством "Вавилона" займутся Оливия Хэмилтон ("Ла-Ла Ленд"), Марк Э. Платт ("Драйв") и продюсеры Мэтт Плуфф и Тоби Магуайр.

Фильм выйдет в мировой прокат 7 января 2022 года.

Напомним, стало известно, что актер Колин Фаррелл ведет переговоры со студией Warner Bros. об участии в съемках фильма "Бэтмен", в котором ему предложена роль Пингвина.

С понедельника по четверг в 18:00 на телеканале НЛО TV выходит комедийный сериал о важном – "Громада".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Ангелы Чарли": чем удивит новый фильм современного зрителя Сандра Буллок снова сыграет в новом проекте Netflix Пасхалка про Женщину-кошку: режиссер "Джокера" опубликовал фото со съемок фильма
фильм Эмма Стоун Ла-ла ленд Вавилон Брэд Питт
Реклама

Новости партнеров

Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома

Популярные статьи

Сегодня, 09:33Fun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Вчера, 17:27Афиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

Вчера, 14:34Шоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

Вчера, 13:09Техно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

Вчера, 11:41Психология

ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

Вчера, 11:02Fun

Невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья: фото

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

10 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

10 ноябряEvents

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

10 ноябряШоу-бизнес

Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

10 ноябряШоу-бизнес

Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

10 ноябряТехно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

10 ноябряFun

Мужчина отказался от алкоголя на три года: как он выглядит сейчас

10 ноябряШоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

10 ноябряШоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

9 ноябряEvents

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака: кому день готовит подвох

Новости партнеров

С нее стянули лицо: Заворотнюк больше никто не узнает
С нее стянули лицо: Заворотнюк больше никто не узнает
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Готовим домашнюю вареную колбасу в кружке своими руками
Добавит ноток счастья и радости: Нереально вкусный яблочный пирог
Добавит ноток счастья и радости: Нереально вкусный яблочный пирог
Драма в семье звезды «Танців з зірками» Остапчука
Драма в семье звезды «Танців з зірками» Остапчука
Кошевой из «Квартала 95» ошарашил переменами во внешности
Кошевой из «Квартала 95» ошарашил переменами во внешности
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета Москва-Тель-Авив
Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета Москва-Тель-Авив
Что полезнее для сердца: штанга или велосипед
Что полезнее для сердца: штанга или велосипед