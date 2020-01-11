Вечерний кинозал: лучшие мини-сериалы, которые смотрятся на одном дыхании

Эти сериалы можно посмотреть за один вечер

"Мандалорец" Фото: YouTube

Зимними вечерами хочется остаться дома и посмотреть интересный фильм или сериал. За последние несколько лет появилось много хороших мини-сериалов, которые можно посмотреть за один вечер.

В Украине назвали самые популярные сериалы, смотрите подробности:

Если вы не знаете, что посмотреть вечером – тогда наша подборка придется вам по вкусу.

Еще один успешный проект Джона Фавро. Первый сезон сериала рассказал об одноименном охотнике за головами. События разворачиваются между падением Империи и зарождением Первого ордена, то есть между событиями шестого и седьмого эпизодов "Звездных войн". Сериал подкупает своей простотой изложения фактов, легкостью сцен и актерской игры. Кстати, Мандалорца сыграл Педро Паскаль.

"Большая маленькая ложь"

Мини-сериал из двух сезонов. У проекта звездный актерский состав: Зои Кравиц, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Мерил Стрип, Александр Скарсгард, Лора, Дерн, Шейлин Вудли. В первом сезоне раскрываются тайны "монтерейской пятерки", а во втором – настает расплата за ложь. Проект поднимает острые социальные проблемы, затягивает и смотрится на одном дыхании.

Главные роли исполнили Сандра О и Джоди Комер. Аналитик MI5 Ева Поластри и наемный убийца Вилланель противостоят друг другу. Но их влечет что-то больше, чем чувство долга перед работой.

Сценарии ко всем сериям написал Джек Торн ("Сокровище нации"). По сюжету, девочка отправляется на поиски похищенного лучшего друга, в ходе чего вскрывается заговор по свержению первого ангела Властителя, после создания мира объявившего себя Богом-творцом.

Это сага о Роях — вымышленной американской семье медиамагнатов. Насколько она богата и влиятельна, настолько же неблагополучна и несчастна. Во главе ее стоит властный патриарх Логан Рой — могущественный, но стареющий глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но прежде всей семье придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть.

Напомним, агрегатор Metacritic назвал самые лучшие фильмы и сериалы уходящего десятилетия. В список попали высоко оцененные критиками работы.

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