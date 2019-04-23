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Вечные темы: ТОП-5 лучших экранизаций пьес Шекспира

По преданию, сегодня, именно 23 апреля – день рождения Шекспира

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:22
"Отелло"
"Отелло"
Фото: YouTube

Уильям Шекспир был и остается одним из самых талантливых и таинственных драматургом и поэтом, о котором Кеннет Брана снял драматический фильм. Одно из преданий гласит, что Шекспир родился 23 апреля, однако с годом рождения – сложнее (пишут, что он родился где-то между 1564 и 1616 годами). 

Пьесы Шекспира не только переведены на разные языки мира, но и удачно экранизированы. Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить самые известные и удачные экранизации пьес Уильяма Шекспира. 

"Ромео и Джульетта", (1996) 

Фильм с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс в главных ролях. Поставлена австралийским режиссером Базом Лурманном. Картина является интерпретацией пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта". Это история о двух подростках, против любви которых стала вражда между их семьями, гангстерскими семьями. Действие фильма перенесено в наши дни, на улицы американского города, на которых ведутся криминальные разборки; при этом текст реплик шекспировской пьесы почти полностью сохранен.

"Венецианский купец", (2004)

В этой экранизации снялись Аль Пачино, Джозеф Файнс, Джереми Айронс – согласитесь, звездный состав. Сюжет пьесы закручен вокруг двух вечных тем - любви и антисемитизма. В фильме о средневековой Венеции драматически переплетаются истории еврея-ростовщика Шейлока и венецианского купца Антонио. Жизнерадостные венецианцы недолюбливают вечно угрюмого Шейлока, и при первой же возможности он с удовольствием отомстит всем жителям Венеции, если только на пути не станет светлая и бескорыстная любовь.

"Ричард III", (1995)

Классическая шекспировская пьеса немного интерпретирована и показана в декорациях 30-х годов XX века. Благодаря великолепной игре актеров (Йэн МакКеллен, Аннет Беннинг, Роберт Дауни Мл., Мэгги Смит), даже в эпизодических ролях, эта экранизация заслуживает высокой оценки. И хоть коммерческого успеха картина не имела, зато получила положительные отзывы критиков и была удостоена "Серебряного медведя" Берлинале за режиссуру.

"Отелло", (1995)

"Отелло" стал режиссерским дебютом для Оливера Паркера. Фильм завоевал большую любовь киноманов из-за звездного актерского трио: харизматичного Отелло в исполнении Лоуренса Фишборна, очаровательной Дездемоны (Ирен Жакоб) и хитрого Яго (Кеннет Брана).

"Сон в летнюю ночь", (1999)

В фильме снялись Мишель Пфайффер, Стэнли Туччи, Руперт Эверетт, Софи Марсо, Кристиан Бэйл. Этот романтичный фильм напоминает волшебную сказку для взрослых. Осовремененная версия комедии Шекспира открывает зрителю Италию XIX века. К чему могут привести велосипедные прогулки в волшебном лесу, любовное зелье и размолвка короля и королевы фей, узнаете, посмотрев экранизацию, которая считается одной из лучших.

Напомним, ранее мы предлагали ТОП-5 хороших фильмов в дождливую погоду.

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Источник: Сегодня
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