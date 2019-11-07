"Ведьмак" может получить семь сезонов: подробности

Если проект будет успешным, его сразу продлят на семь сезонов

Кадр из сериала "Ведьмак" Фото: YouTube

Если рейтинги нового сериала "Ведьмак", трейлер которого уже есть в сети, удовлетворят продюсеров, у проекта будет семь сезонов, пишет Comic Book. Отметим, что первый сезон только готовят к выпуску.

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Создательница сериала Лорен Шмидт в интервью SFX рассказала, что она уже придумала, как и куда будет двигаться сюжет на семь сезонов вперед. Шмидт отметила, что крайне важно уже сегодня понимать, как удержать зрительское внимание на годы вперед, не растратив весь запал на первом сезоне.

Первый сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix 20 декабря 2019 года. Пока что потоковый сервис официально не давал зеленый свет производству второго сезона.

Напомним, ранее в сети появились несколько новых кадров из первого сезона фэнтезийного проекта "Ведьмак". На новых снимках изображены главные герои сериала: Геральт, Цири и Йеннифэр, а также схватка Ведьмака с Ренфри.

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