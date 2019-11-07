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"Ведьмак" может получить семь сезонов: подробности

Если проект будет успешным, его сразу продлят на семь сезонов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:49
Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала "Ведьмак"
Фото: YouTube

Если рейтинги нового сериала "Ведьмак", трейлер которого уже есть в сети, удовлетворят продюсеров, у проекта будет семь сезонов, пишет Comic Book. Отметим, что первый сезон только готовят к выпуску.

Узнайте, какие есть тренды на сериалы, в видео:

Создательница сериала Лорен Шмидт в интервью SFX рассказала, что она уже придумала, как и куда будет двигаться сюжет на семь сезонов вперед. Шмидт отметила, что крайне важно уже сегодня понимать, как удержать зрительское внимание на годы вперед, не растратив весь запал на первом сезоне.

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Первый сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix 20 декабря 2019 года. Пока что потоковый сервис официально не давал зеленый свет производству второго сезона.

Напомним, ранее в сети появились несколько новых кадров из первого сезона фэнтезийного проекта "Ведьмак". На новых снимках изображены главные герои сериала: Геральт, Цири и Йеннифэр, а также схватка Ведьмака с Ренфри.

Премьера! Смотрите иронично-социальный ситком "Громада" на телеканале НЛО TV с 11 ноября в 18:00

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