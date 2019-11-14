"Ведьмак": появились новые кадры с 1-го сезона сериала

На кадрах показаны главные герои киноленты

"Ведьмак" Фото: thewitcher.tv

До премьеры первого сезона сериала "Ведьмак" осталось чуть больше месяца. Более того, создатели уже работают над вторым сезоном. А пока что подогревают интерес к проекту новыми порциями снимков со съемок картины.

Какие сериалы из 90-х популярны до сих пор:

В первом сезоне заявлены восемь эпизодов. Шоураннер проекта – Лорен Шмидт ("Сорвиголова", "Защитники", "Академия Амбрелла"). Режиссерское кресло занял Томек Багиньски. Обязанности исполнительных продюсеров исполняют Шон Дэниел (франшиза "Мумия") и Джэйсон Браун ("Экспансия"), а также Ярек Савко из студии Platige Image, создавшей кинофрагменты для игр о Ведьмаке.

Британский актер Генри Кавилл в роли Геральта, а также актрисы Ани Чалотра ("Убийства по алфавиту", "Жажда странствий") и Фрейя Аллан ("В пустыне смерти", предстоящий сериал по "Войне миров") – в ролях чародейки Йеннифэр и княжны Цири соответственно.

Дата выхода – 20 декабря на Netflix.

"Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv "Ведьмак" Фото: thewitcher.tv 1/16

Напомним, ранее в сети появились несколько новых кадров из первого сезона фэнтезийного проекта. На новых снимках изображены главные герои сериала: Геральт, Цири и Йеннифэр, а также схватка Ведьмака с Ренфри.

С понедельника по четверг в 18:00 на телеканале НЛО TV выходит комедийный сериал о важном – "Громада".

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