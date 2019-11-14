Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Ведьмак": появились новые кадры с 1-го сезона сериала

На кадрах показаны главные герои киноленты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:37
"Ведьмак"
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv

До премьеры первого сезона сериала "Ведьмак" осталось чуть больше месяца. Более того, создатели уже работают над вторым сезоном. А пока что подогревают интерес к проекту новыми порциями снимков со съемок картины.

Какие сериалы из 90-х популярны до сих пор:

В первом сезоне заявлены восемь эпизодов. Шоураннер проекта – Лорен Шмидт ("Сорвиголова", "Защитники", "Академия Амбрелла"). Режиссерское кресло занял Томек Багиньски. Обязанности исполнительных продюсеров исполняют Шон Дэниел (франшиза "Мумия") и Джэйсон Браун ("Экспансия"), а также Ярек Савко из студии Platige Image, создавшей кинофрагменты для игр о Ведьмаке.

Читайте также:
"Ведьмак": появился захватывающий трейлер сериала

Британский актер Генри Кавилл в роли Геральта, а также актрисы Ани Чалотра ("Убийства по алфавиту", "Жажда странствий") и Фрейя Аллан ("В пустыне смерти", предстоящий сериал по "Войне миров") – в ролях чародейки Йеннифэр и княжны Цири соответственно.

Дата выхода – 20 декабря на Netflix.

"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
"Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
1/16

Напомним, ранее в сети появились несколько новых кадров из первого сезона фэнтезийного проекта. На новых снимках изображены главные герои сериала: Геральт, Цири и Йеннифэр, а также схватка Ведьмака с Ренфри.

С понедельника по четверг в 18:00 на телеканале НЛО TV выходит комедийный сериал о важном – "Громада".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
СМИ: создатели «Ведьмака» работают над вторым сезоном еще до премьеры первого Опубликован долгожданный трейлер сериала "Ведьмак" Что-то невероятное: появились промокадры сериала "Ведьмак" от Netflix
сериал актер Netflix Генри Кавилл Ведьмак
Реклама

Новости партнеров

Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
«Пусть Месхи кусает локти»: Климова подразнила кадрами в бикини
«Пусть Месхи кусает локти»: Климова подразнила кадрами в бикини
Вид сзади: Семенович взволновала снимком в купальнике на шнуровке
Вид сзади: Семенович взволновала снимком в купальнике на шнуровке

Популярные статьи

Вчера, 16:59Food

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

Вчера, 14:08Events

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

Вчера, 12:53Шоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

Вчера, 12:05Food

Клюква: польза и вред осенней ягоды

Вчера, 11:46Шоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

Вчера, 10:03Психология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

12 ноябряEvents

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

12 ноябряТехно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

12 ноябряШоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

12 ноябряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

12 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

12 ноябряFood

Новый год 2020: что должно быть на праздничном столе в год Крысы

12 ноябряFun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

Новости партнеров

Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Сын Джигарханяна высказался о свадьбе с экс-женой Казаченко
Сын Джигарханяна высказался о свадьбе с экс-женой Казаченко
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
«Плебеи!»: нетрезвая Лидия Вележева устроила скандал на борту
«Плебеи!»: нетрезвая Лидия Вележева устроила скандал на борту
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти
Боярская приобрела три квартиры в Петербурге почти за 70 млн
Боярская приобрела три квартиры в Петербурге почти за 70 млн
Отеки: как с ними бороться
Отеки: как с ними бороться
Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли
Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли