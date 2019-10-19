Ведьмы, черт и ангел: Аlina Рash представила завораживающий клип Bosorkanya
Видео для украинки снял французский режиссер Натан Дейзи
Украинская исполнительница Alina Pash, которая записала совместный материал с Pianoбой, представила мистическую видеоработу на песню Bosorkanya. Клип, снятый французом Натаном Дейзи, получился очень кинематографичным и даже жутким.
О съемках совместного клипа Дмитрия Шурова и Алины Паш смотрите в сюжете:
Видео Bosorkanya появилось на официальном Youtube-канале Алины Паш. Примечательно, что премьера ролика также состоялась на киностудии им. Довженко, о чем артистка сообщила в своем Instagram.
В социальной сети Alina Pash также представила обложку клипа, очень похожую на афишу кино.
Словом венгерского происхождения "bosorkanya" на Закарпатье по сей день называют женщин с магическими способностями, будь-то ведьма или колдунья.
Смотрите клип Alina Pash – BOSORKANYA:
К слову, Alina Pash приняла участие в Шествии Достоинства в честь Дня Независимости Украины. В рамках мероприятия артистка исполнила рэп-композицию, посвященную Украине. Однако после выступления на Alina Pash обрушился шквал критики.
Напомним, что недавно группа АГОНЬ и Ирина Горбачева представили клип на песню "Бомба".
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