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Ведьмы, черт и ангел: Аlina Рash представила завораживающий клип Bosorkanya

Видео для украинки снял французский режиссер Натан Дейзи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Аlina Рash - Bosorkanya
Аlina Рash - Bosorkanya
Фото: YouTube

Украинская исполнительница Alina Pash, которая записала совместный материал с Pianoбой, представила мистическую видеоработу на песню Bosorkanya. Клип, снятый французом Натаном Дейзи, получился очень кинематографичным и даже жутким.

О съемках совместного клипа Дмитрия Шурова и Алины Паш смотрите в сюжете:

Видео Bosorkanya появилось на официальном Youtube-канале Алины Паш. Примечательно, что премьера ролика также состоялась на киностудии им. Довженко, о чем артистка сообщила в своем Instagram.

В социальной сети Alina Pash также представила обложку клипа, очень похожую на афишу кино.

Аlina Рash – Bosorkanya
Аlina Рash – Bosorkanya
Фото: instagram.com/alinapash/

Словом венгерского происхождения "bosorkanya" на Закарпатье по сей день называют женщин с магическими способностями, будь-то ведьма или колдунья.

Смотрите клип Alina Pash – BOSORKANYA:

К слову, Alina Pash приняла участие в Шествии Достоинства в честь Дня Независимости Украины. В рамках мероприятия артистка исполнила рэп-композицию, посвященную Украине. Однако после выступления на Alina Pash обрушился шквал критики.

Напомним, что недавно группа АГОНЬ и Ирина Горбачева представили клип на песню "Бомба".

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клип исполнительница Alina Pash
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