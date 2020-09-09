Ведущая канала "Украина 24" Тала Калатай: "Я всегда искренняя со своим зрителем"

Тала Калатай признается, что иногда бывает трудно совмещать работу на телевидении и личную жизнь

Недавно к телеканалу разнообразных мнений – "Украина 24", присоединилась известная ведущая и актриса Тала Калатай. Сегодня.Lifestyle пообщались с Талой и узнали, как ей удается успешно совмещать карьеру и материнство.

Тала Калатай рассказала о работе на телеканале "Украина 24" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тала, поздравляем вас в команде телеканала "Украина 24". Недавно вы признались, что "вернулись в семью". Что имели в виду? Вы сейчас работаете с командой, которую знали раньше?

Да, я работала на телеканале "Украина" с 2012 по 2016 год в проекте "Утро с Украиной". Мы были теми, кто его запускал. И сейчас на телеканале "Украина 24" работают люди, с которыми мы начинали, или те, кто присоединился позже. С кем-то пересекались на других местах работы. Но здесь собрались лучшие. Именно поэтому есть ощущение, что я вернулась домой. Даже платья мои остались. И я так стремительно ворвалась на новое рабочее место, что те платья мне пригодились.

Работа в формате LIVE довольно тяжелая. Как вы справляетесь с курьезами, что возникают во время эфира?

Я много лет работаю в прямом эфире. Казусов возникало много. Я человек эмоциональный — у меня и стаканы разбивались, и стулья падали. Но самое распространенное — то, что я забываю имена и фамилии, например, экспертов. В такие моменты приходится выкручиваться.

Я точно знаю, что бы ни случилось, надо оставаться собой, чтобы зритель видел, что в кадре живой человек. Стараюсь на все реагировать с юмором, это всегда срабатывает!

Тала Калатай рассказала о работе на телеканале "Украина 24" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как настраиваетесь на работу в студии?

Мне нужно перед эфиром хотя бы несколько минут тишины. Сосредоточиться на главных темах. Поставить себя на место зрителя и понять, что ему было бы интересно услышать.

Что больше всего нравится в работе телеведущей?

Так странно звучит — "работа телеведущей". Вероятно, это образ жизни. Я не представляю себя без кадра, без телевидения, без студии. Когда-то, 17 лет назад, попав на телевидение, представить не могла, что это станет моей жизнью.

Тала Калатай Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ваш рабочий ритм совпадает с привычным образом жизни? Какая вы вне работы? Как проводите время с детьми и мужем?

Вне работы я — жена, подруга, домохозяйка, дочь и сестра. Я обычный человек со своими радостями, печалью, проблемами и мечтами.

Вы — мама троих детей, которая активно делится личной жизнью в соцсетях. Как удается успешно сочетать материнство и работу на телевидении?

Я бы никогда не смогла посвятить себя только детям и домохозяйству. Это для меня приговор и близкие об этом знают. Поэтому приходится совмещать. Хотя иногда бывает очень трудно. Во-первых, из-за жесткого тайминга нужно планировать свое время заранее. Во-вторых, быт у нас четкий, как часы. С нами много лет работает няня Наташа, благодаря ей я — мама, которая работает. В-третьих, мне катастрофически не хватает времени на себя. Не говорю уже о том, чтобы просто лежать с книгой или расслабиться у косметолога.

Тала Калатай с детьми Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что для вас главное в воспитании детей?

Главное в воспитании детей — это собственный пример. Терпение и понимание. Ребенок — полноценный человек со своим характером, а не просто твое дополнение, на которое можно кричать и обвинять во всех своих не достижениях и не реализации.

Я терпеть не могу в воспитании детей двойные стандарты: когда мама говорит, что чего-то делать нельзя, но сама прячется и делает. Детей такой пример учит обманывать. В то же время надо помнить, что родители — это авторитет. А баловать и любить — разные вещи. Собственно, этот вопрос очень широкий и стоит отдельного интервью!

Тала Калатай с мужем и детьми Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Карьеру актрисы вы будете продолжать или пока остановились на карьере телеведущей?

Карьеру актрисы я и не завершала. Продолжаю понемногу сниматься в кино. Конечно, возвращаться после родов мне всегда трудно. Если есть интересные предложения, я на них соглашаюсь. Не разделяю кино, театр и телевидение — это все разные грани меня. С удовольствием делаю все. Хотя иногда от усталости голова кругом, но оно того стоит.

Как вы считаете, чего сейчас не хватает украинскому телевидению?

Мне кажется, телевидение должно быть нишевым. Сегодня оно почти таким и есть. Кому-то интересна информация, кому-то шоу, кому-то сериалы или познавательные программы. Но самое главное — телевидение должно быть искренним. Ведь в эту реальность люди убегают. Они нам доверяют, мы не можем им врать. Где бы я ни работала, я всегда искренняя со своим зрителем!

Ранее мы сообщали, что телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам европейской стены".

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