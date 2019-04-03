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"Великая война была здесь": появился впечатляющий тизер восьмого сезона "Игры престолов"

Также появился интересный постер "Игры престолов"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:18
Джон Сноу
Джон Сноу
Фото: facebook.com/GameOfThrones

Телеканал HBO держит фанатов сериала "Игра престолов" в напряжении, ведь до премьеры последнего сезона осталось чуть больше недели. Создатели уже опубликовали ролик о том, как создавались спецэффекты в восьмом сезоне "Игры престолов". Теперь канал HBO опубликовал новый тизер финального сезона сериала и на этот раз – не сюжетный. Называется он "Последствия". Ролик опубликован на Youtube-канале шоу.

В новом ролике нет ни одного из основных героев сериала. Все, что видит зритель – это разрушенный замок Винтерфелл и брошенный во дворе валирийский меч Джона Сноу Длинный коготь. Судя всему – замок падет перед Королем ночи.

В тизере также можно рассмотреть лежащие в снегу знак десницы королевы Дейенерис, который носит Тирион Ланнистер, принадлежащий Арье Старк меч Игла, разрушенное кресло-каталку Трехглазого ворона Брана Старка, золотую руку Джейме Ланнистера и цепь с драконами Дейенерис Таргариен. Неужели все они погибну или станут Белыми Ходоками? Такую догадку подкрепляет и новый постер сериала. На нем изображены все ключевые герои "Игры престолов", включая и Серсею Ланнистер. Они будто мертвы и или уснули и заморожены во льдах.

Постер 8 сезона сериала "Игра престолов"
Постер 8 сезона сериала "Игра престолов"
Фото: facebook.com/GameOfThrones

Напомним, создатели сериала решили показать зрителям не только восьмой сезон сериала, но и двухчасовой документальный фильм "Игра престолов: последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch), снятый британским режиссером и художником Жани Финлей. Также оператор телесериала Шон Сэвэдж рассказал, как создавалась легендарная сцена "Битвы бастардов". 

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Источник: Сегодня
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