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23 минуты любви: Потап презентовал чувственный альбом MISHA

Рэпер благодарен всем, кто причастен к созданию альбома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:47
Потап
Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко), который недавно резко отреагировал на откровенные фото Насти Каменских, сегодня, 27 сентября, презентовал свой новый альбом MISHA. У многих название вызывает улыбку и воспоминания о свадьбе Потапа и Насти, которая проходила под кодовым названием Bear and Diamond.

Узнайте, где отдыхали молодожены Потап и Настя Каменских:

Одновременно с премьерой альбома вышел и клип на заглавную песню альбома CHINA. Как сказано в описании ролика, это первая секунда встречи мужчины и женщины в трех минутах; эмоции мужчины, когда он видит красивую девушку и влюбляется с первого взгляда; трепет ожидания и пылкие взгляды.

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"Этот альбом – новый я. Не меньше. Я хотел бы написать огромный пост, я так долго ждал, пока он выйдет, но вот пришло время релиза и... я просто хочу сказать огромное спасибо", – отметил Потап в подписи к публикации.

Напомним, ранее Потап прокомментировал новую украиноязычную песню группы MOZGI и заявил, что текст композиции "Най-Най-Най" – о настоящей Украине.

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